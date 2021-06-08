Зеркаль запропонувала варіанти протидії "СП-2"

Україна може зробити США і Європейського Союзу ряд пропозицій, які дозволять нейтралізувати негативний вплив «Північного потоку-2» на енергетичну безпеку, вважає радниця міністра енергетики Олена Зеркаль, повідомляє Дзеркало тижня.

Вона констатувала, що будівництво російського газопроводу - це геополітична проблема.

«Ця наша загальна проблема ... Вона повинна вирішуватися на геополітичному рівні з використанням інструментів, характерних для геополітики. «Північний потік-2» став каменем спотикання для Західної Європи та трансатлантичних відносин» , - заявила Зеркаль в ефірі телеканалу ICTV увечері в понеділок, 7 червня.

«Це не тільки проблема України. Газова труба стала предметом переговорів на найвищому рівні. І тому нам важливо вийти з якоюсь пропозицією, яка буде на столі та буде розглядатися» , - додала вона.

Зеркаль озвучила наступні варіанти:

створення консорціуму із залученням європейських і американських компаній до використання української газотранспортної системи;

тиск на Кремль для зняття експортної монополії та повна імплементація Третього європейського енергетичного пакета щодо «Північного потоку-2».

«Всі компанії отримають доступ до« трубі »... Це буде створювати ринок, а ринок виб'є основна зброя Путіна - використання газу як інструменту тиску. І газ стане товаром, а не інструментом політичного шантажу» , - пояснила Зеркаль.

Дипломат підкреслила, що Україні слід активно діяти, щоб убезпечити себе від загрози масштабного російського вторгнення, яка зростає в разі запуску «Північного потоку-2».