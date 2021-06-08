Курс валют НБУ на 8 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 8 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 7 июня, упал на 10 коп до 27.19 за 1 доллар.

Евро подорожал на 2 коп до 33.08 за 1 евро.

Курс рубля остается стабильным на уровне 3.73 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 7 июня 2021 года.

Фунт стерлингов подешевел на 4 коп до 38.54 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 5 коп до 30.25 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 1 коп до 7.41 за 1 польский злотый.