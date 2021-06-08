Колишня регіоналка Бондаренко відреагувала на візит СБУ

Колишній народний депутат Партії регіонів Олена Бондаренко впевнена, що співробітники Служби безпеки України приходили до неї, щоб залякати рідних, повідомляє Деловая столица.

Одіозна ексрегіоналка публічно звернулася до СБУ за розʼясненнями. Напередодні, 7 червня, Бондаренко повідомила, що співробітники спецслужби приходили з повісткою, але не застали її вдома і пішли. Бондаренко розцінює цей візит, як спробу залякування рідних.

"Мене залякувати втомилися. Їхні мотиви зрозумілі — змусити замовкнути і припинити критично відгукуватися про владу" , — цитує її слова PavlovskyNews.

Бондаренко не знає, з якого питання до неї приходили, тому публічно звернулася Службі безпеки, щоб "вони набрали" її. Колишня соратниця експрезидента-втікача Віктора Януковича стверджує, що "не проти прийти та поговорити".