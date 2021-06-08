Топ-10 напрямків: куди найчастіше літають українці
На початку літа-2021 найбільш популярними міжнародними напрямками стали знову відкриті для українських туристів курорти Туреччини, Єгипту та Об’єднаних Арабських Еміратів, повідомляє Сьогодні.
Так, до топ-10 увійшли:
- Анталія (Туреччина);
- Шарм-ель-Шейх (Єгипет);
- Хургада (Єгипет);
- Стамбул (Туреччина);
- Даламан (Туреччина);
- Дубай (ОАЕ);
- Бодрум (Туреччина);
- Амстердам (Нідерланди);
- Тбілісі (Грузія);
- Анкара (Туреччина).
Як повідомляє аеропорт "Бориспіль", частка пасажирів, які подорожували за цими напрямками, склала 65% від загальної кількості пасажирів вильоту.
Нагадаємо, порівняно з травнем-2021 зі списку топ-10 напрямків польотів українців випали Тель-Авів, Мінськ та Марса-Алам (Єгипет), зате додалися Даламан, Бодрум і Тбілісі.