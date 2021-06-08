Топ-10 напрямків: куди найчастіше літають українці

На початку літа-2021 найбільш популярними міжнародними напрямками стали знову відкриті для українських туристів курорти Туреччини, Єгипту та Об’єднаних Арабських Еміратів, повідомляє Сьогодні.

Так, до топ-10 увійшли:

Анталія (Туреччина);

Шарм-ель-Шейх (Єгипет);

Хургада (Єгипет);

Стамбул (Туреччина);

Даламан (Туреччина);

Дубай (ОАЕ);

Бодрум (Туреччина);

Амстердам (Нідерланди);

Тбілісі (Грузія);

Анкара (Туреччина).

Як повідомляє аеропорт "Бориспіль", частка пасажирів, які подорожували за цими напрямками, склала 65% від загальної кількості пасажирів вильоту.

Нагадаємо, порівняно з травнем-2021 зі списку топ-10 напрямків польотів українців випали Тель-Авів, Мінськ та Марса-Алам (Єгипет), зате додалися Даламан, Бодрум і Тбілісі.