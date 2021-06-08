В Італії затримали групу неонацистів, які хотіли підірвати базу НАТО
Після того, як в Італії група парламентаріїв запропонувала зробити пісню партизан "Белла, чао" гімном звільнення країни від фашизму, поліція запобігла теракту на базі НАТО в країні, повідомляє Страна.ua.
Атаку планувала здійснити праве екстремістське угруповання під назвою
"Римський арійський орден".
Карабінери вилучили у членів ордена фотографії Адольфа Гітлера, свастики і книгу зі списком єврейських прізвищ під час скоординованих рейдів в будинках 12 передбачуваних членів угруповання, групи прихильників переваги білої раси, натхненної нацистами. А одна з обвинувачених була визнана навіть переможницею онлайн-конкурсу краси "Міс Гітлер" в 2019 році, назвавши себе міс Євою Браун.
Розслідування по цьому угрупованню почалося в 2019 році, як частина ширшої спецоперації проти ультраправих рухів. У поліції заявили, що
"Римський арійський орден"
"займався публікацією расистського та дискримінаційного контенту, натхненного нацистами".
Спецгрупа поліції зосередилася на обміні екстремістських матеріалів на сторінках Facebook і в співтовариствах VK, де члени групи підбурювали до вчинення насильницьких дій проти євреїв і мігрантів.
Поліція провела затримання після доступу до групи в месенджері WhatsApp під назвою Judenfrei League
- "judenfrei" - це термін, який нацисти використовували для опису територій,
"очищених" від євреїв під час Голокосту. Члени групи ділилися інструкціями про те, як виробляти саморобні вибухові пристрої, щоб атакувати одну з баз НАТО.