В Італії затримали групу неонацистів, які хотіли підірвати базу НАТО

Після того, як в Італії група парламентаріїв запропонувала зробити пісню партизан "Белла, чао" гімном звільнення країни від фашизму, поліція запобігла теракту на базі НАТО в країні, повідомляє Страна.ua.

Атаку планувала здійснити праве екстремістське угруповання під назвою "Римський арійський орден".

Карабінери вилучили у членів ордена фотографії Адольфа Гітлера, свастики і книгу зі списком єврейських прізвищ під час скоординованих рейдів в будинках 12 передбачуваних членів угруповання, групи прихильників переваги білої раси, натхненної нацистами. А одна з обвинувачених була визнана навіть переможницею онлайн-конкурсу краси "Міс Гітлер" в 2019 році, назвавши себе міс Євою Браун.

Розслідування по цьому угрупованню почалося в 2019 році, як частина ширшої спецоперації проти ультраправих рухів. У поліції заявили, що "Римський арійський орден" "займався публікацією расистського та дискримінаційного контенту, натхненного нацистами".

Спецгрупа поліції зосередилася на обміні екстремістських матеріалів на сторінках Facebook і в співтовариствах VK, де члени групи підбурювали до вчинення насильницьких дій проти євреїв і мігрантів.