Socar утроится за счет Glusco: последствия сделки для рынка

В украинских СМИ появилась информация, что азербайджанская нефтяная компания Socar вскоре завершит переговоры по покупке украинской сети АЗС Glusco, собственником которой является бизнесмен Нисан Моисеев, повідомляє UBR.

Эти слухи подтвердил ряд участников рынка и экспертов. Пока официального подтверждения сделки нет, но у Glusco для нее как раз благоприятный момент.

Были отправлены запросы в Socar и Glusco, но на момент публикации материала подтверждения или опровержения данной информации не последовало. И вряд ли последует, говорит директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. Официально мы узнаем об этом только тогда, когда сделку подпишут, считает он.

"Эта сделка еще требует одобрения Антимонопольного комитета. У меня сейчас есть подтверждение со стороны более трех источников, что Socar покупает Glusco. По моей информации, сделка приближается. И на формальности остались считанные недели" , – рассказал нам Куюн.

Socar может утроиться

Сама сеть Glusco (насчитывает свыше 100 АЗС и 6 нефтебаз) была сформирована на базе розничного бизнеса "Роснефти". Его в 2016-м приобрел международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A (обе принадлежат Моисееву). В середине марта Proton Energy заявила о вынужденной остановке поставок в Украину топлива "Роснефти".

Среди причин такого решения в компании называли действия украинских властей. В частности – вмешательство в деятельность рынка СНБО и Службы безопасности Украины (СБУ). Именно тот фактор, что украинские силовики надавили на Glusco и Proton Energy, и принудил Моисеева к радикальным шагам по продаже своих АЗС, полагает гендиректор сети SunOil Леонид Косянчук.

После вынужденной приостановки импорта топлива от "Роснефти" Моисеев и выставил, согласно слухам, свой топливный бизнес на продажу. Но в мае Socar заявляет о заключении контракта с "Роснефтью", начав поставки нефтепродуктов в конце того же месяца. А компания Glusco работала именно на ресурсе, покупаемом у белорусов и российской компании.

С учетом того, что на данный момент у Socar в Украине порядка 60 заправок, в случае удачного проведения сделки в течение ближайших недель и ее одобрения АМКУ, она сможет увеличить свою сеть АЗС практически втрое. Информацию о покупке косвенно подтвердил в комментарии Liga.net и гендиректор сети АЗС Glusco Борис Ганджа.

Если это правда, говорит Косянчук, то происходит это потому, что у Glusco забрали возможности нормально работать после того, как в нее вложилась Proton Energy.

"Если же Socar и покупает Glusco, то Украина ничего не получит, так как налогов не увидит. Скорее всего, сделка пройдет через иностранные счета" , – предположил эксперт.

Украина может серьезно поплатиться

Косянчук опасается, что давление силовиков на компании Моисеева может быть чревато убытками государству. Израильский бизнесмен может податься за правдой в европейские суды, которые, не исключено, что удовлетворят его иски, заставив государство компенсировать тому потери. И рассчитываться в конечном счете будут налогоплательщики.

"Я предполагаю, что Моисеев пойдет, например, в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), поскольку ему мешают работать. Более того, речь идет о его инвестициях. К тому же нет никаких подтверждающих документах о бизнес-связях компаний Моисеева и Медведчука. И ЕСПЧ насчитает нашему госбюджету все его потери" , – говорит Косянчук.

Эксперт имеет в виду признания Моисеева в том, что тот является другом политика Виктора Медведчука. Но наличие у них общего бизнеса он отрицал. Тем не менее это не помешало распространению молвы даже о том, что сеть Glusco якобы опосредованно принадлежит самому Медведчуку.

Ждет ли сеть АЗС ребрендинг

Косянчук выражает уверенность, что ребрендинга Glusco не будет, так как сеть очень хорошо себя зарекомендовала среди пользователей, которая торговала исключительно топливом из Белоруссии и России. А обвинения СНБО в том, что она торговала некачественным горючим, по его словам, не имеют никакого подтверждения.

"Компания Proton Energy поставляла столько импортных нефтепродуктов, что "бодяжить что-то в бочке веслом" для нее не было никакого смысла" , – подчеркнул Косянчук.

В то же время эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предполагает, что если ребрендинг и произойдет, то плавно. Glusco имеет свою базу клиентов. В теории проводить резкое переименование было бы не очень целесообразно, считает он. Но эксперт не исключает сценарий резкого ребрендинга и твердо акцентирует на том, что этот "передел рынка" происходит не без политической составляющей.

"Думаю, это передел влияния на украинском рынке топлива. Socar будет поставлять нефтепродукты не только для Glusco и своей сети, но и для других участников рынка" , – считает он.

И добавляет, что для потребителей топлива в конечном счете упомянутая сделка ничего значить не будет. На тех же позициях стоят и другие опрошенные нами эксперты.

Стоимость сделки

После сделки Socar займет на украинском рынке по количеству заправок шестое место. Но, как предполагает Юрий Корольчук, стоимость сделки с учетом всех факторов составит около $100 млн. Грубо говоря, по $1 млн за одну АЗС.

"Если бы продажа была целиком официальной, Socar купила бы Glusco ориентировочно за $100 млн. Возможно, чуть больше. Если бы у нас был нормальный рынок, а Socar бы расширялась, возможно, сделка составила бы $150 млн. А тут наоборот. Цена будет ниже" , – прогнозирует эксперт Института энергетических стратегий.

Он утверждает, что вряд ли в компании раскроют стоимость покупки. Но утаить цену будет непросто. По его словам, в этих $100 млн – около $30-40 млн, которые заложила Glusco, чтобы отбить затраты на развитие.

Косянчук считает, что прогнозировать цену сделки – гадать на кофейной гуще. А тем более – оценивать заправки заочно. Тем не менее он также предполагает, что стоимость сделки может перевалить за $100 млн. Но эксперт обращает внимание, что стоимость каждой АЗС зависит от многих факторов. Включая то же месторасположение.