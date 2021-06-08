Угорщина визнає українські паспорти вакцинації: чи варто їхати

Угорщина на початку літа стала однією з країн, які погодилися визнати українські сертифікати вакцинації. Про це свідчить публікація прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Facebook, повідомляє РБК-Украина.

"Українські сертифікати вакцинації вже погодилися визнавати Угорщина, Молдова, Туреччина. Також цього тижня досягли відповідної домовленості з Прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі під час робочого візиту нашої урядової делегації. Розраховуємо, що найближчим часом ці домовленості будуть скріплені відповідними угодами" , - йдеться в публікації.

Тим часом, українці вже зараз можуть їздити в Угорщину навіть без довідок про вакцинацію. Але для цього потрібно пройти 10-денний карантин. Звільнитися від самоізоляції можна, здавши два ПЛР-тести з різницею в 48 годин. Тести, зроблені до в'їзду в країну, не приймаються.

Правила в'їзду для українців

З 1 травня 2021 року громадяни України, які мають угорський сертифікат про імунітет ("паспорт вакцинації") та посвідку на проживання в Угорщині, можуть в'їжджати на територію країни без обмежень і без обов'язкового проходження 10-денного карантину, йдеться на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua.

Також право в'їзду в Угорщину мають українці:

які є членами сімей громадян Угорщини;

у яких є посвідка на проживання, і які є членами сімей громадян Угорщини;

дипломати або ті, прибуває з офіційним візитом.

хто протягом останніх 6 місяців перехворів на COVID-19 і має документ про це.

В інших випадках в'їзд в Угорщину для українців можливий тільки після отримання дозволу угорської поліції. Для цього повинні бути поважні підстави:

судовий процес;

працевлаштування;

лікування;

навчання;

похорон.

Заявку необхідно буде заповнити англійською мовою на сайті поліції. Відповідь приходить протягом 48 годин. Її потрібно буде пред'явити на кордоні.

Всі громадяни України, які прибувають до Угорщини, обов'язково проходять самоізоляцію за місцем проживання або в лікарні. Звільнитися від карантину можна, якщо здати два ПЛР-тести з часовим проміжком від 48 годин. До слова, в країні приймають тільки результати місцевих лабораторій, а не зарубіжних.

Чи можна говорити про відновлення туризму в Угорщину

За останніми даними українського МОЗ, станом на 7 червня в Україні повну вакцинацію отримали 147 118 людей.

За інформацією відомства, всі щеплені зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію англійською та французькою мовами тільки в паперовій формі після отримання другої дози вакцини в медустанові або у сімейного лікаря. Термін дії такого документа - рік.

У будь-яку країну, де потрібно перебувати на самоізоляції або потрібні документи про вакцинацію, туроператорам немає сенсу ставити чартери, тому що дуже мало людей поїдуть на такі умови, зазначає директор мережі турагентств "Поїхали з нами" Олег Кулик. Він вважає, що це економічно недоцільно.

"Кількість вакцинованих в Україні на тлі 40-мільйонного населення країни - це мізер. Просто їхати в Угорщину у справах - це одна історія. А виїжджати і сидіти на самоізоляції, плануючи туристичні поїздки, українці не будуть" , - упевнений експерт.

До пандемії більшість туристів їздили в Східну Європу переважно в автобусні тури тривалістю 3-10 днів, говорить директор туркомпанії. У таких програмах, як правило, об'єднували відвідування відразу декількох країн.

За даними Олега Кулика, в 2019 році таких туристів було близько 300 тисяч чоловік: більше, ніж тих, хто літав в цьому напрямку авіарейсами.

Відпочинок в Угорщині буде користуватися попитом

"Поки Угорщина не скасує вимогу карантину для українців, навряд чи ми можемо говорити про туризм для наших громадян, адже кількість вакцинованих людей у нас поки дуже мала" , - підтверджує Олександр Новіковський, заступник генерального директора компанії "Tez Tour".

У 2017 році потік українців, які в'їжджали в Угорщину, був на третьому місці після Польщі та Росії – таких громадян було більше 3 млн. Однак тут враховуються всі випадки перетину кордону, в тому числі транзит на заробітки в Європу, говорить директор туркомпанії.

За його підрахунками, в Угорщину до введення карантинних обмежень їздили до 50 тисяч українських туристів щорічно.

"Якщо відкриють кордони і буде прискорена вакцинація, то попит на відпочинок в Угорщині буде. Приміром, їхатимуть на лікувальні курорти. В останні роки ця країна користувалася попитом: напрямок динамічно набирав обертів з 2015 року" , - додає Новіковський.

Також традиційно популярними були бальнеологічні курорти Чехії, Німеччини, Болгарії, резюмує експерт.