Всесвітній день океанів: факти про водну оболонку Землі

У вівторок, 8 червня, відзначається Всесвітній день океанів. Це важливе екологічне свято було офіційно проголошено резолюцією Генеральної асамблеї ООН 63/111 від 5 грудня 2008 року, повідомляє Обозреватель.

Вперше ідею заходу було запропоновано 1992 року на зустрічі "Планета Земля" в Ріо-де-Жанейро. Його мета – підкреслити нерозривний зв'язок людини з океаном, підвищити обізнаність про важливу діяльнысть на його захист. До свята океанів сайт зібрав десять цікавих фактів про Світовий океан – гідросферу нашої планети.

Факти про Світовий океан

1. Світовий океан займає більше 70% поверхні Землі та є головним джерелом кисню. Тим не менш, наразі його вивчено тільки на 2-5%.

8 червня відзначається Всесвітній день океанів. Джерело: Pixabay

2. Опинившись на глибині понад 3,5 тисячі метрів, велика ймовірність зіткнутися з невідомим науці видом тварини. Також є великий шанс наштовхнутися на сміття.

3. Світовий океан ділиться на чотири основні частини: Тихий океан, Атлантичний океан, Індійський океан, Північний Льодовитий океан. З 1918 до 1953 рік Міжнародна гідрографічна організація роки виділяла також п'ятий, Південний океан (Південний Льодовитий або Антарктичний океан), проте на сьогодні в нього немає чітко окресленого північного кордону.

Світовий океан займає більше 70% поверхні Землі. Джерело: Unsplash

4. Тихий океан – найбільший у світі. На його частку випадає більше половини всіх рослинних і тваринних організмів Світового океану. Найменший і наймілководніший – Північний Льодовитий океан.

5. Середня глибина Світового океану – 3795 метрів, а середня температура – +5 градусів. Загальний об'єм його вод – 1340-1370 мільйонів кубічних кілометрів.

Світовий океан наразі вивчено тільки на 2-5%. Джерело: Unsplash

6. Найглибшим місцем в океані є Безодня Челленджера в Маріанськый западині, розташована в Тихому океані поряд з Маріанськими островами. Її максимальна глибина – 11 кілометрів 22 метри.

Найглибше місце в океані – Безодня Челленджера в Маріанській западині. Джерело: Unsplash

7. Води Світового океану складають майже 96% всієї води на Землі. Якщо прісну воду розподілити по поверхні океану, товщина її шару складе близько 1,25 метра.

8. У Саргасовому морі, районі кругообігу вод в Атлантичному океані, є велика пляма пластикового сміття. Вона продовжує розростатися завдяки течіям, які концентрують весь викинутий у Світовий океан сміття в одній його частині.

На Тихий океан випадає більше половини всіх рослинних і тваринних організмів Світового океану. Джерело: Pixabay

9. У Всесвіті існують так звані планети-океани, які складаються в основному з льоду, скелястих порід і металів та повністю можуть бути покритими водою. На сьогоднішній день наукою відкрито одну таку планету – GJ 1214 b.

Води Світового океану складають майже 96% усієї води на Землі. Джерело: Pixabay

10. Колись вважалося, що джерелом усього життя на нашій планеті є Сонце, але відкриття живих організмів у недоступних для сонячного світла глибинах океану спростувало цю думку.