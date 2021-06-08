Медики встановили, чим небезпечний Delta-варіант COVID

Медики встановили, що новий варіант коронавірусу провокує порушення слуху і появу тромбів, повідомляє Кореспондент.

Варіант коронавірусу провокує симптоми, яких зазвичай не буває при COVID-19. Саме цей штам викликав руйнівну епідемію в Індії - він заразніший інших.

Шість лікарів, які лікують COVID-пацієнтів в Індії, підтвердили, що у їх хворих відзначають порушення слуху, важкі розлади шлунка і утворення тромбів, що приводить до гангрени, а також інші симптоми, які, як правило, не спостерігаються у пацієнтів з Covid.

"У деяких пацієнтів розвиваються мікротромби або маленькі згустки крові, настільки серйозні, що призводять до загибелі уражених тканин і розвитку гангрени", - заявив кардіолог з Мумбаї Ганеш Манудхане.

Зокрема, двом пацієнтам потрібні були ампутації пальців і стопи.

Також лікарі виявляють випадки утворення тромбів в кровоносних судинах, що постачають кишечник, через що пацієнти відчувають біль в животі. Люди звертаються до лікарень у зв'язку з втратою слуху, набряком на шиї і скаргами на важку форму тонзиліту.