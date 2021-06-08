У Зеленського назвали умову подачі води в Крим
Україна поверне по Північнокримського каналу воду в окупований Крим, тільки якщо Росія піде на серйозні поступки. Про це спікер делегації України в ТКГ і радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів в інтерв'ю, повідомляє Телеграф.
За його словами, умовою може бути виконання "Мінська", виведення військ з Донбасу, повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей на умовах України.
"Теоретично ми могли б на це піти, але Росія готова виводити? Навіщо вона витрачала ці ж роки, тисячі життів, санкції?" , - запитує Арестович.
Він пояснює, що на цей час цілком серйозно висувати сценарії, що включають подачу води до Криму, можуть
"пхати експерти", які не мають прямого відношення до політики.