У Зеленського назвали умову подачі води в Крим

У Зеленського назвали умову подачі води в Крим

Україна поверне по Північнокримського каналу воду в окупований Крим, тільки якщо Росія піде на серйозні поступки.﻿ Про це спікер делегації України в ТКГ і радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів в інтерв'ю, повідомляє Телеграф.

За його словами, умовою може бути виконання "Мінська", виведення військ з Донбасу, повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей на умовах України.

"Теоретично ми могли б на це піти, але Росія готова виводити? Навіщо вона витрачала ці ж роки, тисячі життів, санкції?" , - запитує Арестович.

Він пояснює, що на цей час цілком серйозно висувати сценарії, що включають подачу води до Криму, можуть "пхати експерти", які не мають прямого відношення до політики.

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