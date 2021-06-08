Арестович прокоментував розмову Зеленського і Байдена

Спікер української делегації в ТКГ, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден під час телефонної розмови обговорили три групи питань, повідомляє Деловая столица.

"Перше питання – це безпека, друге – енергетичне і третє – реформи в Україні. Безпекові питання були пов’язані з українським порядком денним зустрічі Байдена і Путіна. Також лідери обговорювали долю "Північного потоку-2" і гарантії, які повинна отримати Україна в разі його запуску або незапуску, і отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО" , – сказав він.

Арестович також додав, що розмова президентів "була не напруженою і доволі дружньою".

Нагадаємо, 7 червня відбулася розмова Джо Байдена і Володимира Зеленського. Президент США заявив про цілковиту підтримку євроатлантичної інтеграції України та важливість надання нашій державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Також лідери обговорили питання енергетичної безпеки.