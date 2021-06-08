Українці почали більше пити через локдауни

Через карантинні обмеження 6% українців стали частіше вживати спиртні напої. При цьому стільки ж громадян збільшили фізичну активність під час пандемії. Знизилася вона у 23, повідомляє UBR.

Більше половини українців заявляють, що дуже рідко або ніколи не займаються спортом. 26% з них пояснюють - це через слабке здоров'я. У той же час тільки 14% українців називають свій стан незадовільним.

Такі результати отримали в Українському інституті майбутнього (УІБ) за результатами спільного з компанією "Нью імідж маркетинг груп" соціологічного опитування. У ньому взяли участь 2 400 тис. Респондентів з усієї країни (за винятком Криму і окупованій частині Донбасу).

Згідно з даними дослідження, в результаті локдаунів 10% українців стали пити менше (з них 3% вживають значно менше).

В цілому серед українок набагато більш досконалих не вживаючих алкоголь жінок, ніж серед чоловіків - 43% з опитаних жінок заявили, що ніколи не вживають алкоголь, а 27% - що лише кілька разів на рік (у чоловіків - 26% і 19% відповідно).

При цьому кілька разів на тиждень п'ють спиртне 13% чоловіків і лише 2% жінок. Кожен день прикладаються до пляшки всього 0,2% представниць прекрасної статі, а кількість щодня п'ють кавалерів досягає 4% від усіх українців (статистична похибка дослідження не перевищує 2,05%, стверджують в УІБ).

"Слід зазначити, що часто у нас недобросовісні громадські діячі кажуть, що якийсь регіон вживає алкоголь частіше, ніж інший. Наші результати не показали, що Центр, Захід, Південь, Схід чи Донбас вживають більше, ніж якийсь регіон або група регіонів. Розподіл відповідей скрізь однаковий і немає такого, щоб десь пили набагато більше або набагато менше ", - відзначають дослідники.

При цьому чоловіки більш позитивно оцінюють стан свого здоров'я: 40% українців сильної статі назвали його відмінним або хорошим (12% і 28% відповідно), ще 50% - задовільним.

Поганим або дуже поганим вважають своє здоров'я 17% українок (в порівнянні з 10% у чоловіків), що, вважають дослідники, можна пояснити великим числом літніх українок, ніж чоловіків (за даними 2018 року, середня тривалість життя у чоловіків була 67,7 років , у жінок - 77,4 років).

59% українок також ніколи, або дуже рідко, займаються спортом, включаючи зарядку (38% і 21%). У чоловіків цей показник становить 48%. При цьому 33% з них займається спортом більше 3-4 разів на тиждень або більше 5 раз на тиждень (9% і 24%). Найпоширенішою причиною повної відсутності фізичних навантажень є недолік вільного часу (48%).

Цікаво, що ніколи не займається спортом третина молоді у віці до 24 років. З них 60% також називають причиною цього відсутність часу.