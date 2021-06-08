Зберегти зір допоможуть каротиноїди: що це і де шукати?

Протистояти глаукомі – хвороби, яка призводить до повної сліпоти, і зберегти гостроту зору допомагають пігменти каротиноїди, яких багато в деяких овочах і фруктах, повідомляє Сегодня.

Каротиноїди – що це за речовини і навіщо вони людині?

У поняття "каротиноїди" об'єднують клас природних пігментів, які синтезуються рослинами, водоростями й фотосинтезувальними бактеріями. На сьогодні відомо близько 750 видів речовин жовтого, оранжевого і червоного спектра, які надають рослинам гарний яскравий колір. І більше 50-ти видів каротиноїдів, важливих для підтримки здоров'я людини, можна отримати з овочів і фруктів.

Для здоров'я очей найбільш важливий лютеїн, зексантін, родопсин: дослідники спостерігали за добровольцями з різним ступенем глаукоми, які вживали додаткових добавки з каротиноїдами. Одне з найважливіших властивостей каротиноїдів – боротися з окислювальним стресом, який руйнує наші клітини. У тому числі – і згубний для сітківки ока, аж до втрати зору. Вчені відзначають, що прийняття харчових добавок (каротиноїдна вітамінна терапія) показала багатообіцяльні результати в поліпшенні зору.

Завдяки специфічній структурі, каротиноїдні пігменти можуть поглинати УФ-промені видимого спектра. Ця особливість має велике значення для здоров'я очей, оскільки лютеїн і його похідні поглинають до 90% ультрафіолету. А зменшення кількості короткохвильового випромінювання, своєю чергою, допомагає запобігти окисне пошкодження очей.

Тому в якості профілактики вікових змін зору рекомендують також харчові добавки з лютеїном і іншими каротиноїдами.

А які саме продукти містять каротиноїди, корисні для очей?

Каротиноїдами багаті овочі й фрукти, в основному помаранчевого і жовтого кольору, хоча в деяких зелених листових овочах, наприклад шпинаті, щавлі, капусті теж є ці речовини. Лідер за змістом лютеїну і родопсину серед ягід – чорниця й ожина: недарма ці ягоди здавна відомі, як одні з найкращих продуктів для підтримки здорового зору. В ягідний сезон саме час включити у свій раціон ці корисні продукти.

Чимало цих речовин в моркві, солодкому картоплі, гарбузі (особливо зимових сортах), помідорах, томатній пасті й соці, грейпфрутах, персиках, сливах, куразі, аґрус. Також каротиноїди містяться у водоростях і морській рибі, особливо багато їх в червоній рибі.