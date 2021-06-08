Найближчим часом ВР розгляне закон про реформу КСУ

Найближчим часом ВР розгляне закон про реформу КСУ

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент найближчим часом може розглянути законопроект про реформу Конституційного суду України. Йдеться про проект №4533, повідомляє РБК-Украина.

Разумков провів зустріч з главою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Вони обговорили питання щодо судової реформи, вдосконалення антикорупційного законодавства, а також законодавчого врегулювання діяльності КСУ.

"Найближчим часом у Верховній раді може бути розглянутий законопроект про конституційну процедуру, який вже отримав висновок Венеціанської комісії", - сказано у повідомленні.

Крім того, за словами Разумкова, незабаром парламент може розглянути законопроекти щодо Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"Ці законопроекти проходять завершальну підготовку в комітетах. Надзвичайно важливо розглянути їх синхронно", - сказав він.

Спікер ВР додав, що до розгляду в другому читанні готується законопроект щодо врегулювання діяльності Національного антикорупційного бюро України.

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