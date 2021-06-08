Найближчим часом ВР розгляне закон про реформу КСУ
Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент найближчим часом може розглянути законопроект про реформу Конституційного суду України. Йдеться про проект №4533, повідомляє РБК-Украина.
Разумков провів зустріч з главою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Вони обговорили питання щодо судової реформи, вдосконалення антикорупційного законодавства, а також законодавчого врегулювання діяльності КСУ.
"Найближчим часом у Верховній раді може бути розглянутий законопроект про конституційну процедуру, який вже отримав висновок Венеціанської комісії", - сказано у повідомленні.
Крім того, за словами Разумкова, незабаром парламент може розглянути законопроекти щодо Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
"Ці законопроекти проходять завершальну підготовку в комітетах. Надзвичайно важливо розглянути їх синхронно", - сказав він.
Спікер ВР додав, що до розгляду в другому читанні готується законопроект щодо врегулювання діяльності Національного антикорупційного бюро України.