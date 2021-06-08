У Канаді водій навмисно збив сім'ю мусульман, є загиблі

Уродженець Лондона в канадській провінції Онтаріо, що зробив автомобільний наїзд на членів мусульманської родини, в результаті якого чотири людини загинули й один отримав травми, діяв на грунті релігійної ненависті. Про це, посилаючись на старшого інспектора поліцейського управління Лондона Пола Уейта, повідомляє DW.

"Є докази того, що це був спланований, навмисний акт, мотивований ненавистю", - підкреслив він.

"Вважаємо, що жертви були обрані в якості мішені через їх прихильність ісламу", - додав Уейт.

За даними правоохоронців, передбачуваний винуватець події - 20-річний Натаніель Вельтман. Чоловік був поміщений під варту після події й звинувачений в чотирьох епізодах вбивства при обтяжуючих обставинах і одному замаху на вбивство. На даному етапі вирішується питання про можливе пред'явлення йому звинувачень в тероризмі.

Четверо членів родини загинули, дев'ятирічна дитина госпіталізована.

За даними The London Free Press, в результаті наїзду загинув 46-річний глава сімейства, його 44-річна дружина, 15-річна дочка і 74-річна мати одного з подружжя. Дев'ятирічний син був доставлений в лікарню з серйозними пораненнями. Як зазначають ЗМІ, сім'я іммігрувала з Пакистану близько 14 років тому.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо написав в Twitter, що він - "в жаху" від події, додавши при цьому, що "ісламофобії немає місця ні в одній з наших громад".