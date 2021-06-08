Меланін: від чого залежить пігментація шкіри та допоможуть ли таблетки

В організмі є пігмент, відповідальний за колір шкіри, очей, волосся, а також за інтенсивність засмаги. Меланін бере участь в деяких обмінних процесах, в тому числі рятує клітини від ушкодження вільними радикалами, повідомляє РБК-Украина.

Матеріал перевірила і прокоментувала Анна Махова, доктор медичних наук, лікар-терапевт, клінічний фармаколог, доцент Першого Московського державного медичного університету імені І. М. Сеченова.

Меланін - високомолекулярний пігмент, який виробляється меланоцитами - клітинами нижнього шару шкіри. Природний рівень меланіну визначається генетикою. Попри відмінності у цветотипах, майже у всіх людей приблизно одне і те ж кількість меланоцитів. Однак є й інші фактори, які можуть впливати на вироблення пігменту, наприклад:

вплив ультрафіолету;

запалення;

гормони;

вік;

порушення пігментації шкіри.

Меланін грає важливу біологічну роль, забезпечуючи захист від сонця.

Згідно з науковими дослідженнями, він захищає організм від шкідливих ультрафіолетових променів UVC, UVB і UVA. Меланін поглинає світло до того, як наступають ушкодження ДНК клітин шкіри.

Пігмент має антиоксидантну активність, поглинаючи радикали, утворені в результаті УФ-пошкоджень.

За деякими даними, меланін знижує ризик розвитку раку шкіри.

Вчені вказують на додаткові позитивні впливи меланіну, такі як захист печінки, кишківника та імунної системи. Однак досліджень цих потенційних переваг мало, тому пігментація і фотозащита залишаються двома основними функціями меланіну.

Меланін визначає колір волосся. Коли виробництво цього пігменту сповільнюється, волосся сивіє. На зміну відтінку протягом життя впливають як генетика, так і зовнішні чинники: клімат, токсини та екологія. Більшість людей стикається з сивиною у віці до 50 років.

Брак меланіну

Є два діагнози, при яких організму не вистачає меланіну:

Вітиліго . Аутоімунне захворювання, яке виникає, коли організм не виробляє достатньої кількості меланоцитів. Це викликає недолік пігменту, який може проявлятися у вигляді білих плям на шкірі або волоссі. Вітиліго спостерігається у 1-2% людей у всьому світі.

. Аутоімунне захворювання, яке виникає, коли організм не виробляє достатньої кількості меланоцитів. Це викликає недолік пігменту, який може проявлятися у вигляді білих плям на шкірі або волоссі. Вітиліго спостерігається у 1-2% людей у всьому світі. Альбінізм. Рідкісне генетичне захворювання, яке виникає, коли організм не виробляє достатньої кількості меланіну. Це може статися через зменшення числа меланоцитів або зниження вироблення меланіну з меланосом. Існують різні типи альбінізму: одні викликають помірний, інші - серйозний брак пігменту в шкірі, волоссі й очах.

Уповільнення вироблення меланіну - природна частина старіння організму. Синтезують його клітини відмирають. Брак пігменту також асоціюють зі зростаючою кількістю пероксиду водню. Це відбувається через те, що з віком перестає активно вироблятися фермент каталаза, який відповідає за розпад перекису водню в організмі. На синтез меланіну впливають гормони - наприклад, високий естроген підсилює його освіту. Кількість пігменту в організмі може знижуватися через стрес, гормональної терапії, брак деяких амінокислот.

Надлишок меланіну

Надлишкове вироблення меланіну називають гіперпігментаціей. Вона призводить до нерівного тону шкіри, може бути розсіяною і осередкової, коли найбільша кількість темних плям зібрані в районі особи або на тильних сторонах долонь. З віком розподіл меланіну стає менш рівномірним, і цей процес ускладнюється тривалим перебуванням на сонці та гормональними проблемами. Гіперпігментацію можуть спровокувати шрами: вони стимулюють активність меланоцитів на ділянках, де утворюється щільна концентрація клітин шкіри. Відомі кілька наслідків надлишку меланіну:

Лентиго . Плями на шкірі, що утворилися під впливом сонця. Часто з'являються у тих, хто довго перебуває на вулиці та не використовує захисні засоби від засмаги.

. Плями на шкірі, що утворилися під впливом сонця. Часто з'являються у тих, хто довго перебуває на вулиці та не використовує захисні засоби від засмаги. Мелазма . Зазвичай цей термін використовують для позначення пігментації через вплив гормонів. Зустрічається при підвищеній активності гормонів, у жінок при приймі протизаплідних ліків і під час вагітності. Може бути реакцією на косметичні засоби та лікарські препарати.

. Зазвичай цей термін використовують для позначення пігментації через вплив гормонів. Зустрічається при підвищеній активності гормонів, у жінок при приймі протизаплідних ліків і під час вагітності. Може бути реакцією на косметичні засоби та лікарські препарати. Протизапальна гіперпігментація. З'являється через шрами, наприклад від акне і інших пошкоджень шкіри.

Як відновити рівень меланіну

Крім генетичної схильності, меланін може знижуватися в результаті нездорового способу життя, особливо при відсутності збалансованого правильного харчування. Організм повинен отримати достатню кількість мінералів, вітамінів і амінокислот. Лікарі також радять вести здоровий спосіб життя: не курити, частіше бувати на свіжому повітрі, займатися спортом і уникати стресів.

Рівень меланіну можна підвищити за допомогою певних продуктів харчування. У деяких випадках показані лікарські засоби. Однак давати призначення самому собі не можна, необхідно проконсультувати з лікарем.

Продукти з меланіном

Існує кілька речовин, які сприяють виробленню пігменту. Всі вони є в доступних продуктах:

Тирозин: мигдаль, бобові, арахіс, білок яйця, волоські горіхи, авокадо, молочні продукти, тверді сорти сиру, курка.

Триптофан: сушені фініки, йогурт, яйця, кедрові горіхи, соя, сир, сир, гриби.

Вітамін Е: фундук, броколі, болгарський перець, насіння соняшнику, печінка тріски, манго, лосось, арахісова паста.

Вітаміни А: печінку, шпинат, батат, масло печінки тріски, морква, гарбуз.

Вітамін С: перець, цитрусові, ківі, канталупа, зелений горох, полуниця, капуста.

Вітаміноподібні речовини В10 (параамінобензойна кислота): печінка, морква, картопля, цільнозернові продукти, пивні дріжджі, капуста, насіння і горіхи.

Магній: рис, квасоля, броколі, пшеничні висівки, кунжут, гарбузове насіння, мигдаль, банани.

Мідь і мінеральні солі: печінку, какао, бобові та цільнозернови продукти, буряк, морепродукти, гречка.

Меланін може знижуватися, якщо часто є мариновані та солоні продукти, копченості, рафіновані солодощі, вживати алкоголь.

Меланін в таблетках і вітамінах

Зараз немає доказів того, що прийняття будь-якого вітаміну або живильної речовини підвищує рівень меланіну, говорить фармаколог Анна Махова. При цьому симптоми нестачі меланіну часто видно неозброєним оком, особливо при вроджених захворюваннях, таких як альбінізм і вітиліго. Контраст між білими плямами й ділянками нормальної шкіри надає значущий вплив на якість життя дітей і дорослих. Нерідко пацієнти з вітиліго мають низьку самооцінку через ставлення довкілля і нестачі інформації про захворювання.

Хоча офіційної «дієти при вітиліго» не існує, лікарі дають рекомендації збільшити кількість продуктів, багатих антиоксидантами (кольорові овочі та фрукти, темна листова зелень, ягоди), і вживати достатню кількість води. Вітамін С, В12, фолати, альфа-ліпоєва кислота призначаються лише в комплексній терапії і не мають серйозної доказової бази по лікуванню вітиліго. З метою репигментации і поліпшення естетичної складової призначається фототерапія, місцеві або пероральнікортикостероїди.

Зміни в пігментації шкіри можуть бути пов'язані як із зайвою виробленням меланіну, так і з його недоліком. Тому бажано раз на рік проходити диспансеризацію у лікаря-дерматоонколога, для того щоб він вивчив всі невуси (родимки), пігментні плями, склав їх карту. Це сприяє ранній діагностиці раку шкіри.

Єдиний перевірений спосіб запобігти раку шкіри - уникати надмірного сонячного світла і використовувати високоякісний сонцезахисний крем.

Не існує аналізу на меланін. Це пігмент, і його недолік можна заповнити за рахунок косметичних засобів і добавок. Передчасне посивіння волосся (втрата меланоцитів) іноді відбувається навіть у віці до 20 років. До появи сивого волосся в ранньому віці можуть призводити деякі хвороби, наприклад фенілкетонурія. До факторів, що сприяють передчасному посивінню, відносяться: дефіцит білка, вітаміну B12, міді й заліза, знижена функція щитоподібної залози (гіпотиреозі).

На жаль, лікування немає, є тільки рекомендації: відмовитися від куріння, перейти на дієту з високим вмістом омега-3 жирних кислот (жирна риба, волоські горіхи), проводити менше часу на сонці.

Основним методом вирішення проблеми залишається фарба для волосся. Ефективність додавання в шампуні антиоксидантів, таких як вітаміни С і Е, сумнівна.