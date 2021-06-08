Меланін: від чого залежить пігментація шкіри та допоможуть ли таблетки
В організмі є пігмент, відповідальний за колір шкіри, очей, волосся, а також за інтенсивність засмаги. Меланін бере участь в деяких обмінних процесах, в тому числі рятує клітини від ушкодження вільними радикалами, повідомляє РБК-Украина.
Матеріал перевірила і прокоментувала Анна Махова, доктор медичних наук, лікар-терапевт, клінічний фармаколог, доцент Першого Московського державного медичного університету імені І. М. Сеченова.
Меланін - високомолекулярний пігмент, який виробляється меланоцитами - клітинами нижнього шару шкіри. Природний рівень меланіну визначається генетикою. Попри відмінності у цветотипах, майже у всіх людей приблизно одне і те ж кількість меланоцитів. Однак є й інші фактори, які можуть впливати на вироблення пігменту, наприклад:
- вплив ультрафіолету;
- запалення;
- гормони;
- вік;
- порушення пігментації шкіри.
Меланін грає важливу біологічну роль, забезпечуючи захист від сонця.
- Згідно з науковими дослідженнями, він захищає організм від шкідливих ультрафіолетових променів UVC, UVB і UVA. Меланін поглинає світло до того, як наступають ушкодження ДНК клітин шкіри.
- Пігмент має антиоксидантну активність, поглинаючи радикали, утворені в результаті УФ-пошкоджень.
- За деякими даними, меланін знижує ризик розвитку раку шкіри.
- Вчені вказують на додаткові позитивні впливи меланіну, такі як захист печінки, кишківника та імунної системи. Однак досліджень цих потенційних переваг мало, тому пігментація і фотозащита залишаються двома основними функціями меланіну.
Меланін визначає колір волосся. Коли виробництво цього пігменту сповільнюється, волосся сивіє. На зміну відтінку протягом життя впливають як генетика, так і зовнішні чинники: клімат, токсини та екологія. Більшість людей стикається з сивиною у віці до 50 років.
Брак меланіну
Є два діагнози, при яких організму не вистачає меланіну:
- Вітиліго. Аутоімунне захворювання, яке виникає, коли організм не виробляє достатньої кількості меланоцитів. Це викликає недолік пігменту, який може проявлятися у вигляді білих плям на шкірі або волоссі. Вітиліго спостерігається у 1-2% людей у всьому світі.
- Альбінізм. Рідкісне генетичне захворювання, яке виникає, коли організм не виробляє достатньої кількості меланіну. Це може статися через зменшення числа меланоцитів або зниження вироблення меланіну з меланосом. Існують різні типи альбінізму: одні викликають помірний, інші - серйозний брак пігменту в шкірі, волоссі й очах.
Уповільнення вироблення меланіну - природна частина старіння організму. Синтезують його клітини відмирають. Брак пігменту також асоціюють зі зростаючою кількістю пероксиду водню. Це відбувається через те, що з віком перестає активно вироблятися фермент каталаза, який відповідає за розпад перекису водню в організмі. На синтез меланіну впливають гормони - наприклад, високий естроген підсилює його освіту. Кількість пігменту в організмі може знижуватися через стрес, гормональної терапії, брак деяких амінокислот.
Надлишок меланіну
Надлишкове вироблення меланіну називають гіперпігментаціей. Вона призводить до нерівного тону шкіри, може бути розсіяною і осередкової, коли найбільша кількість темних плям зібрані в районі особи або на тильних сторонах долонь. З віком розподіл меланіну стає менш рівномірним, і цей процес ускладнюється тривалим перебуванням на сонці та гормональними проблемами. Гіперпігментацію можуть спровокувати шрами: вони стимулюють активність меланоцитів на ділянках, де утворюється щільна концентрація клітин шкіри. Відомі кілька наслідків надлишку меланіну:
- Лентиго. Плями на шкірі, що утворилися під впливом сонця. Часто з'являються у тих, хто довго перебуває на вулиці та не використовує захисні засоби від засмаги.
- Мелазма. Зазвичай цей термін використовують для позначення пігментації через вплив гормонів. Зустрічається при підвищеній активності гормонів, у жінок при приймі протизаплідних ліків і під час вагітності. Може бути реакцією на косметичні засоби та лікарські препарати.
- Протизапальна гіперпігментація. З'являється через шрами, наприклад від акне і інших пошкоджень шкіри.
Як відновити рівень меланіну
Крім генетичної схильності, меланін може знижуватися в результаті нездорового способу життя, особливо при відсутності збалансованого правильного харчування. Організм повинен отримати достатню кількість мінералів, вітамінів і амінокислот. Лікарі також радять вести здоровий спосіб життя: не курити, частіше бувати на свіжому повітрі, займатися спортом і уникати стресів.
Рівень меланіну можна підвищити за допомогою певних продуктів харчування. У деяких випадках показані лікарські засоби. Однак давати призначення самому собі не можна, необхідно проконсультувати з лікарем.
Продукти з меланіном
Існує кілька речовин, які сприяють виробленню пігменту. Всі вони є в доступних продуктах:
- Тирозин: мигдаль, бобові, арахіс, білок яйця, волоські горіхи, авокадо, молочні продукти, тверді сорти сиру, курка.
- Триптофан: сушені фініки, йогурт, яйця, кедрові горіхи, соя, сир, сир, гриби.
- Вітамін Е: фундук, броколі, болгарський перець, насіння соняшнику, печінка тріски, манго, лосось, арахісова паста.
- Вітаміни А: печінку, шпинат, батат, масло печінки тріски, морква, гарбуз.
- Вітамін С: перець, цитрусові, ківі, канталупа, зелений горох, полуниця, капуста.
- Вітаміноподібні речовини В10 (параамінобензойна кислота): печінка, морква, картопля, цільнозернові продукти, пивні дріжджі, капуста, насіння і горіхи.
- Магній: рис, квасоля, броколі, пшеничні висівки, кунжут, гарбузове насіння, мигдаль, банани.
- Мідь і мінеральні солі: печінку, какао, бобові та цільнозернови продукти, буряк, морепродукти, гречка.
Меланін може знижуватися, якщо часто є мариновані та солоні продукти, копченості, рафіновані солодощі, вживати алкоголь.
Меланін в таблетках і вітамінах
Зараз немає доказів того, що прийняття будь-якого вітаміну або живильної речовини підвищує рівень меланіну, говорить фармаколог Анна Махова. При цьому симптоми нестачі меланіну часто видно неозброєним оком, особливо при вроджених захворюваннях, таких як альбінізм і вітиліго. Контраст між білими плямами й ділянками нормальної шкіри надає значущий вплив на якість життя дітей і дорослих. Нерідко пацієнти з вітиліго мають низьку самооцінку через ставлення довкілля і нестачі інформації про захворювання.
Хоча офіційної «дієти при вітиліго» не існує, лікарі дають рекомендації збільшити кількість продуктів, багатих антиоксидантами (кольорові овочі та фрукти, темна листова зелень, ягоди), і вживати достатню кількість води. Вітамін С, В12, фолати, альфа-ліпоєва кислота призначаються лише в комплексній терапії і не мають серйозної доказової бази по лікуванню вітиліго. З метою репигментации і поліпшення естетичної складової призначається фототерапія, місцеві або пероральнікортикостероїди.
Зміни в пігментації шкіри можуть бути пов'язані як із зайвою виробленням меланіну, так і з його недоліком. Тому бажано раз на рік проходити диспансеризацію у лікаря-дерматоонколога, для того щоб він вивчив всі невуси (родимки), пігментні плями, склав їх карту. Це сприяє ранній діагностиці раку шкіри.
Єдиний перевірений спосіб запобігти раку шкіри - уникати надмірного сонячного світла і використовувати високоякісний сонцезахисний крем.
Не існує аналізу на меланін. Це пігмент, і його недолік можна заповнити за рахунок косметичних засобів і добавок. Передчасне посивіння волосся (втрата меланоцитів) іноді відбувається навіть у віці до 20 років. До появи сивого волосся в ранньому віці можуть призводити деякі хвороби, наприклад фенілкетонурія. До факторів, що сприяють передчасному посивінню, відносяться: дефіцит білка, вітаміну B12, міді й заліза, знижена функція щитоподібної залози (гіпотиреозі).
На жаль, лікування немає, є тільки рекомендації: відмовитися від куріння, перейти на дієту з високим вмістом омега-3 жирних кислот (жирна риба, волоські горіхи), проводити менше часу на сонці.
Основним методом вирішення проблеми залишається фарба для волосся. Ефективність додавання в шампуні антиоксидантів, таких як вітаміни С і Е, сумнівна.