Виявлено зв'язок між довжиною пеніса і розміром носа

Китайські науковці провели прагматичне дослідження чоловічої анатомії. Зокрема вирішили встановити, чи правдиве твердження про те, що довжина носа може свідчити про габарити статевого члена чоловіка. Виявилося, такий зв'язок таки існує, повідомляє УНИАН.

З більш ранніх наукових експериментів відомо, що довжина ступні, а також зріст чоловіків, на жаль, ніяк не корелюються з довжиною статевого органу.

Основна проблема з обчисленням довжини пеніса – той факт, що у лабораторії, коли вимірювання проводять самі науковці, рідкісним чоловікам вдається продемонструвати свою гідність, так би мовити, на повну величину. З іншого боку, коли чоловіки займаються вимірюванням самі в спокійній інтимній атмосфері, вони занадто часто дещо перебільшують параметри.

Тому дослідники вчинили хитро. Для незалежного вимірювання китайські науковці вирішили мати справу... з неживими володарями пенісів. І вирушили до моргу, де почали вимірювання носів, а потім і пенісів ad mortem, у стані спокою, однак розтягнутих (ця довжина найчастіше відповідає довжині під час ерекції). Усього в експерименті взяли мимовільну участь 126 чоловіків різного віку.

Незалежне дослідження повністю підтвердило популярний міф! Виявилося, що чоловіки, чия довжина носа перевищувала середню (5,8 см), мали довші пеніси, ніж їх кирпаті товариші по нещастю. Зокрема, у коротконосих середня довжина пеніса становила 10 сантиметрів, а у довгоносих – 13 см, що є нормою для середньостатистичного чоловіка.

Таким чином, роблять висновок науковці, у людей з нормальними та довгими носами пеніс звичайний, а ось у коротконосих він дещо менший за норму.