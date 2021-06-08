Малюська повідомив, як будуть стежити за контактами олігархів

Малюська повідомив, як будуть стежити за контактами олігархів

Глава Міністерства юстиції Денис Малюська заявив, що держава не збирається спеціально стежити за зустрічами олігархів з чиновниками, повідомляє Новое время.

"Ніхто, звичайно, не буде стежити за всіма топ-чиновниками і генералами, і куди вони поїхали. Але як тільки це виявиться, а інструментів для забезпечення прозорості більш ніж достатньо в сучасному суспільстві, це вилізе в публічну сферу і матиме політичні і юридичні наслідки. Ми не бачимо необхідності створювати великого брата, який буде стежити за всіма", - сказав Малюська.

За його словами, про такі зустрічі може стати відомо також з кримінальних проваджень, в рамках яких прослуховують того чи іншого чиновника.

Малюська також розповів, як будуть перевіряти правдивість змісту розмови, яку потрібно буде подавати в декларації.

"Це залежить від того, які будуть доказові факти. Давайте розглянемо так ситуацію: наприклад, умовний топ-чиновник подасть декларацію, що він зустрічався з Коломойським і обговорював останній футбольний матч за участю ФК Шахтар.
Ну, навряд чи хтось із товариства в це повірить. І політичні репутаційні наслідки для такої людини будуть вже негативні самим фактом подачі повідомлення і доступу до нього публіки", - сказав глава Мін'юсту.

Він також зазначив, що учасники таких контактів, безумовно, можуть вказувати іншу суть розмови.

"Але з політичних і комунікаційних міркувань важливим буде не стільки те, що вони повністю зобразять суть розмови, скільки сам факт контакту", - додав він.

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