Малюська повідомив, як будуть стежити за контактами олігархів

Глава Міністерства юстиції Денис Малюська заявив, що держава не збирається спеціально стежити за зустрічами олігархів з чиновниками, повідомляє Новое время.

"Ніхто, звичайно, не буде стежити за всіма топ-чиновниками і генералами, і куди вони поїхали. Але як тільки це виявиться, а інструментів для забезпечення прозорості більш ніж достатньо в сучасному суспільстві, це вилізе в публічну сферу і матиме політичні і юридичні наслідки. Ми не бачимо необхідності створювати великого брата, який буде стежити за всіма", - сказав Малюська.

За його словами, про такі зустрічі може стати відомо також з кримінальних проваджень, в рамках яких прослуховують того чи іншого чиновника.

Малюська також розповів, як будуть перевіряти правдивість змісту розмови, яку потрібно буде подавати в декларації.

"Це залежить від того, які будуть доказові факти. Давайте розглянемо так ситуацію: наприклад, умовний топ-чиновник подасть декларацію, що він зустрічався з Коломойським і обговорював останній футбольний матч за участю ФК Шахтар.

Ну, навряд чи хтось із товариства в це повірить. І політичні репутаційні наслідки для такої людини будуть вже негативні самим фактом подачі повідомлення і доступу до нього публіки", - сказав глава Мін'юсту.

Він також зазначив, що учасники таких контактів, безумовно, можуть вказувати іншу суть розмови.