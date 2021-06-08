Через зіткнення двох поїздів в Пакистані загинуло більше ніж 50 осіб

В результаті зіткнення двох поїздів у третій за величиною провінції Пакистану Сінд в понеділок загинула 51 людина, понад 100 отримали поранення, повідомляє "Интерфакс".

За даними місцевої влади, зіткнення сталося через сходження поїзда з рейок, що йшов попереду, машиніст прямував слідом з різницею в кілька хвилин складу почав гальмування, але уникнути зіткнення не зміг, відзначають ЗМІ.

У рятувальних роботах взяли участь військові, була задіяна важка техніка, для доставки поранених в медустанови використовувалися вертольоти.

Причини сходження з рейок першого складу поки не з'ясовані.