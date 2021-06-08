Україна неправильно зрозуміла заяву Байдена щодо членства в НАТО

Білий дім і уряд України спочатку розіслали суперечливі офіційні звіти про телефонну розмову між президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським, пишуть іноземні ЗМІ.

Уряд України спочатку повідомив на своєму офіційному сайті, що Байден "підкреслив важливість надання українській державі Плану дій щодо членства в НАТО", який направить Україну на шлях членства в альянсі.

У свою чергу Білий дім заперечує, що Байден висловив підтримку таким чином.

"Українці неправильно охарактеризували заяву...", - сказав представник Ради національної безпеки.

До вечора понеділка свідчення уряду України були змінені, щоб видалити згадку про членство України в НАТО.