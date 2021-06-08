У ВООЗ заявили про катастрофічні наслідки швидкого пом'якшення карантину

У ВООЗ заявили, що швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки. Насамперед через поширення нових штамів коронавірусу, повідомляє УНИАН.

Як йдеться у повідомленні ВООЗ в Твітер, на сьогодні у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні, можна спостерігати значне послаблення карантинних обмежень.

Під час брифінгу генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що це "може мати катастрофічні наслідки" . Він зауважив, що в країнах з найбільшим доступом до COVID-вакцин спостерігається зниження смертності серед старшої вікової групи. Такі країни послаблюють карантинні обмеження, але це потрібно робити обережно, враховуючи циркуляції вірусів.

Гебреєсус додав, що послаблення карантину насамперед може нашкодити ще не вакцинованим людям.

“Зі збільшенням глобальної передачі штамів, що викликають занепокоєння, включаючи варіант "Дельта", занадто швидке зняття обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований”, - наголосив Гебрейсус.

Нагадаємо, 7 червня, Кабмін встановив нове визначення зеленої зони карантину. Окрім цього, уряд послабив низку обмежень: