"Зеленій" зоні карантину відповідає все більше областей

Міністерство охорони здоров'я України оновило таблицю ознак для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19. Регіонів, які частково відповідають "зеленій" зоні карантину, стало 15, повідомляє РБК-Украина.

Таким чином, станом на 7 червня, перейти до "зеленої" зони адаптивного карантину можуть Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька області.

Наразі вся територія України все ще перебуває у "жовтому" рівні епідеміологічної безпеки. Рішення про переведення області з однієї зони в іншу ухвалюють на засіданнях Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.