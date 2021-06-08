Футболісти збірної України підбили підсумки матчу з Кіпром
Гравці збірної України Тарас Степаненко, Олександр Зінченко та Ілля Забарний підсумували розгромну перемогу над Кіпром в контрольному матчі, повідомляє УНИАН.
Після матчу футболісти дали свої коментарі в ефірі телеканалу "Футбол 1".
Тарас Степаненко:
"Перемога - це завжди добре. Ми провели хороший матч. Я думаю, виконали те, про що домовлялися перед грою. Грали на емоціях, провели багато хороших комбінацій, забили красиві м'ячі, багато не забили... Тому з гарним настроєм готуємося далі.
Звичайно, не хотілося, щоб команда, яка і так нам була по зубах, залишилася в меншості і, таким чином, полегшила нам завдання. Важливо було навантажитися, грати в темпі, в ритмі. А коли у кіпріотів стало на одну людину менше, у нас, звичайно, стала тотальна перевага. Це розслабляє, знижує концентрацію, і ми виконали не такий обсяг рухів. У плані навантаження, звичайно було б краще, якби вони залишилися в повному складі. А в плані гри - головне була перемога і ми її домоглися".
Олександр Зінченко:
"В першу чергу, хотів би подякувати всім уболівальникам за неймовірну підтримку. Не пам'ятаю, коли вже востаннє грав за такої підтримки. Спасибі їм! Найголовніше, що ми виграли і підходимо в гарному настрої до Євро-2020.
Нам хотілося, щоб суперник дограв гру в повному складі. Для нас, можливо, це було б краще, підготувалися б краще до Євро, тому що грати в більшості півтора тайму непросто. Кіпр сів в оборону, мені потрібно було бути з м'ячем, у другому таймі було менше зон".
Також Зінченко розповів, що попросив у Андрія Ярмоленка пробити пенальті:
"Думаю, штатний пенальтист у нас залишається Андрій Ярмоленко, але я попросив його дати пробити, оскільки пообіцяв дружині забити гол".
Ілля Забарний:
"Виграли для вболівальників, тим більше з таким рахунком. Спокійно вели гру, максимально готові до Євро. Дуже важливо вигравати. Це завжди дає на наступні ігри тільки позитивні емоції".
Україна - Кіпр: підсумки матчу
- Збірна України в Харкові розгромила Кіпр з рахунком 4:0. Дубль оформив Андрій Ярмоленко, ще по голу забили Олександр Зінченко та Роман Яремчук.
- Збірна України виграла у другому з трьох контрольних матчів перед Євро-2020. Раніше "жовто-сині" здолали Північну Ірландію (1:0) і зіграли внічию з Бахрейном (1:1).
- У матчі проти Кіпру збірна України перервала серію з 12 поєдинків поспіль, в яких "жовто-синім" не вдавалося забити більше голу за гру.