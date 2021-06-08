Нідерланди - Україна: розклад трансляцій матчу

Збірна України з футболу в неділю, 13 червня, стартує на чемпіонаті Євро-2020. У першій грі групи С підопічні Шевченка зустрінуться з фаворитами квартету Нідерландами, повідомляє Обозреватель.

Поєдинок пройде на полі стадіону "Йохан Кройф Арена" в Амстердамі. Початок – о 22:00 за київським часом.

Андрій Шевченко

Побачити старт "жнлто-синіх" на першості континенту можна буде завдяки прямій трансляції на загальнонаціональному каналі "Україна". Також прямий ефір зі столиці Нідерландів проведе спеціалізований "Футбол 1", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

Крім того, гру покажуть російський федеральний Перший канал, а також білоруські мовники "Білорусь 5" і "Білорусь 5. Інтернет".

Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав імена 26 футболістів, які увійшли до заявки команди на Євро-2020. До списка несподівано увійшов 18-річний півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков.

Заявка збірної України. Джерело: Telegram-канал "Бей-беги"

Напередодні старту на чемпіонаті українці провели три спаринги, в яких здобули дві перемоги. Ще одна зустріч завершилася внічию.

Крім Нідерландів суперниками "синьо-жовтих" у групі С Євро-2020 стануть Північна Македонія та Австрія.

РОЗКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ЄВРО-2020:

13.06 (22:00). Нідерланди – Україна

17.06 (16:00). Україна – Північна Македонія

21.06 (19:00). Україна – Австрія

Групи Євро-200.

Розклад групового етапу Євро-2020.