У ОРДЛО жителям видали майже 600 тисяч російських паспортів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що українцям, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, вже видані орієнтовно 584 тисячі паспортів РФ, повідомляє Укрiнформ.

"Зараз, за нашими даними, 584 тисячі паспортів видано громадянам України, які проживають на цих територіях, частина наших громадян з них є ще й внутрішньо переміщеними особами", - повідомила Денисова.

Вона також розповіла про причини, чому українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, беруть російські паспорти.

"Чому людина бере цей російський "аусвайс" - щоб була можливість отримати якісь додаткові виплати, полікуватися, бо якщо людина не має такого "паспорта", тоді не роблять медичного лікування.

Людина не може купити ліки або отримати їх безкоштовно. Ще це стосується тих людей, які працюють або вчителями в школі, або лікарями в медустановах. Якщо вони не отримують такі паспорти, тоді вони позбавляються взагалі роботи. Тому люди, щоб вижити, беруть ці паспорти", - уточнила Уповноважений з прав людини.

Денисова нагадала, що РФ готується до виборів до Держдуми восени цього року.

"І вони думають, що там (на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей - ред.) Буде теж щось на зразок виборчого округу, і громадяни України, які отримають ці "аусвайси", підуть голосувати".