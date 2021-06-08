У Києві вандали поглумилися над могилою українського вченого

Правоохоронці Києва затримали зловмисників, які вчинили наругу над могилою українського науковця і правознавця Олександра Кістяківського, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"7 червня 2021 року на лінію 102 надійшла інформація про те, що на території Байкового кладовища невідомі особи відламали латунний бюст з могили українського вченого-криміналіста, історика права та діяча українського національного відродження О.Кістяківського та намагалися його викрасти", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до скоєння злочину. Погруддя вилучили.

Голосіївська окружна прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом наруги над могилою (ч. 3 ст. 297 КК України).

Наразі затриманим готують повідомлення про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає обмеження волі терміном від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі терміном від чотирьох до семи років.

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