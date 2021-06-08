Роналду спілкується про перехід з трьома грандами

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду в міжсезоння, ймовірно, хотів би поміняти клуб. Його контракт з Ювентусом діє ще один сезон, але 36-річного португальця багато що не влаштовує. Про це свідчить те, що агенти футболіста ведуть переговори з іншими грандами, повідомляє Сегодня.

Зокрема, сайт ESPN﻿ з посиланням на свої джерела повідомляє, що відразу три знаменитих європейських клуби вступили в спілкування з представниками Кріштіану.

Називаються французький ПСЖ і дві колишні команди португальця – Манчестер Юнайтед і Реал. Правда, каменем спотикання може бути трансферна вартість КріРо. З одного боку, Ювентусу непросто тягнути високу зарплату форварда (близько 31 млн євро), з іншого – навряд чи туринці захочуть віддати такого гравця без компенсації.

У будь-якому випадку футболіст прийме рішення, швидше за все, вже після чемпіонату Європи. Поки ж він готується до турніру в складі збірної Португалії. До речі, в середу його команда зіграє товариський матч із Ізраїлем.