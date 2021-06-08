НБУ припинив ліцензії ряду ломбардів і фінкомпаній

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг застосував заходи впливу до 36 компаній, повідомляє UBR.

Це пов'язано з порушеннями за неподання звітності за підсумками першого кварталу 2021 року. Компанії не усунули порушення до червня, тому позбулися ліцензій на певні види діяльності. Такі рішення Національного банку набули чинності 7 червня 2021 року, сказано на сайті регулятора.

Чотирьом лізингодавцям тимчасово зупинено ліцензії на надання фінансових послуг, а саме на надання послуг з фінансового лізингу.

Також 13 ломбардам тимчасово зупинено ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Крім того, 19 фінансовим компаніям тимчасово зупинено всі ліцензії на надання фінансових послуг.

"З сьогоднішнього дня і до дати усунення порушень зазначені компанії втрачають право укладати нові договори про надання фінпослуг, а також договори, які збільшують зобов'язання за раніше укладеними договорами", - уточнили в НБУ.

У той же час вони повинні виконувати свої зобов'язання за вже укладеними договорами. При цьому компанії мають право усунути порушення до 30 червня 2021 року.