На Донеччині викрили схрон снайпера "ДНР"

На Донеччині викрили схрон снайпера "ДНР"
Фото: Пресслужба СБУ

Служба безпеки України виявила в Донецькій області прихований арсенал, що належав снайперу бойовиків "ДНР"﻿. Про це, посилаючись на пресслужбу СБУ, повідомляє Деловая столица.

"Бойовик із 2015 року перебуває у батальйоні "Восток". Він проходив спеціальну підготовку з диверсійно-розвідувальної діяльності на території Росії та як снайпер бере участь у збройному протистоянні проти Збройних сил України", — кажуть у відомстві.

Правоохоронці провели обшук на подвір’ї дачі в Покровському районі, яку раніше відвідував бойовик. Там була закопана схованка зі зброєю і боєприпасами, серед яких:

  • автомат Калашникова АКС-74 з двома магазинами;
  • гранатометний постріл РПГ-18;
  • гранатометний постріл ВОГ 17 мм «Хаттабка»;
  • 2 тротилові шашки загальною вагою 600 г;
  • 5 димових шашок;
  • 2 гранати РГД-5 із запалами до них;
  • понад 2,5 тис. набоїв різного калібру;
  • 23 реактивні освітлювальні патрони дистанційної дії калібром 50 мм;
  • 3 електродетонатори типу ЕДП-р.

Вилучену зброю та вибухівку скерували на експертизу.

Правоохоронці провели обшук на подвір’ї дачі бойовика
Правоохоронці провели обшук на подвір’ї дачі бойовика

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