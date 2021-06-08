На Донеччині викрили схрон снайпера "ДНР"
Служба безпеки України виявила в Донецькій області прихований арсенал, що належав снайперу бойовиків "ДНР". Про це, посилаючись на пресслужбу СБУ, повідомляє Деловая столица.
"Бойовик із 2015 року перебуває у батальйоні "Восток". Він проходив спеціальну підготовку з диверсійно-розвідувальної діяльності на території Росії та як снайпер бере участь у збройному протистоянні проти Збройних сил України", — кажуть у відомстві.
Правоохоронці провели обшук на подвір’ї дачі в Покровському районі, яку раніше відвідував бойовик. Там була закопана схованка зі зброєю і боєприпасами, серед яких:
- автомат Калашникова АКС-74 з двома магазинами;
- гранатометний постріл РПГ-18;
- гранатометний постріл ВОГ 17 мм «Хаттабка»;
- 2 тротилові шашки загальною вагою 600 г;
- 5 димових шашок;
- 2 гранати РГД-5 із запалами до них;
- понад 2,5 тис. набоїв різного калібру;
- 23 реактивні освітлювальні патрони дистанційної дії калібром 50 мм;
- 3 електродетонатори типу ЕДП-р.
Вилучену зброю та вибухівку скерували на експертизу.