На Донеччині викрили схрон снайпера "ДНР"

Служба безпеки України виявила в Донецькій області прихований арсенал, що належав снайперу бойовиків "ДНР"﻿. Про це, посилаючись на пресслужбу СБУ, повідомляє Деловая столица.

"Бойовик із 2015 року перебуває у батальйоні "Восток". Він проходив спеціальну підготовку з диверсійно-розвідувальної діяльності на території Росії та як снайпер бере участь у збройному протистоянні проти Збройних сил України" , — кажуть у відомстві.

Правоохоронці провели обшук на подвір’ї дачі в Покровському районі, яку раніше відвідував бойовик. Там була закопана схованка зі зброєю і боєприпасами, серед яких:

автомат Калашникова АКС-74 з двома магазинами;

гранатометний постріл РПГ-18;

гранатометний постріл ВОГ 17 мм «Хаттабка»;

2 тротилові шашки загальною вагою 600 г;

5 димових шашок;

2 гранати РГД-5 із запалами до них;

понад 2,5 тис. набоїв різного калібру;

23 реактивні освітлювальні патрони дистанційної дії калібром 50 мм;

3 електродетонатори типу ЕДП-р.

Вилучену зброю та вибухівку скерували на експертизу.