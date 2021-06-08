Кожен п'ятий за Зеленського: свіжий президентський рейтинг

Якби вибори проводилися в цю неділю, чинний президент України Володимир Зеленський отримав би приблизно 21,8% голосів виборців. Про це свідчить соціологічне дослідження, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У разі участі у виборах ... діючий президент отримав би 21,8% серед усіх респондентів, і 27,3% серед тих, хто збирається голосувати та визначився із вибором", - передають у КМІС.

Там зазначають, що при цьому, респондентам також ставили запитання, чи підтримують вони балотування Зеленського на другий термін. У цілому, 37% респондентів підтримують балотування чинного президента на другий термін, не підтримують - 54,5%.

На другому місці в президентському рейтингу - п'ятий президент і народний депутат Петро Порошенко, за якого проголосували б 11,7% серед усіх респондентів і 14,6% серед тих, хто визначився з вибором.

На третьому місці - Юлія Тимошенко з показниками, відповідно, 9,5% і 11,9%, четверте місце ділять з приблизно однаковою підтримкою Ігор Смєшко (7,6% і 9,5%) та Юрій Бойко (7,3% і 9,2%). Інші кандидати мають підтримку нижче 5% серед усіх респондентів.

Соціологічне дослідження "Суспільно-політичні настрої України" проводилося з 27 травня по 1 червня 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (випадковою генерацією телефонних номерів) із квотним відбором опитано 2000 респондентів, які проживають на підконтрольній уряду території України.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старших) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.