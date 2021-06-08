США передадуть Україні 900 тисяч доз COVID-вакцин

США мають намір передати Україні 900 тисяч доз вакцин від коронавірусу. Про це після переговорів президентів країн повідомила прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, повідомляє Кореспондент.

Вона нагадала, що глави держав обговорили стратегічне партнерство на підтримку плану президента України Володимира Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях, а також євроатлантичні прагнення України.

Вони також обговорили необхідність співпраці в питаннях енергетичної безпеки й боротьби з коронавірусів, включаючи плани США надати Україні 900 тисяч доз вакцини.