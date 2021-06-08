Кличко розцінює обшуки на підприємствах Києва як політичний тиск

Мер Києва та голова Київської міської адміністрації (КМДА) Віталій Кличко заявив, що розцінює обшуки на комунальних підприємствах столиці як політичний тиск і політичну корупцію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми завжди готові співпрацювати з правоохоронними органами, завжди співпрацюємо абсолютно прозоро і відкрито надаємо всю документацію. Але це можна назвати співпрацею? Схоже на маніпуляцію. Це не співпраця. Я розцінюю це як політичний тиск", - сказав Кличко на конференції Democracy in action: Zero corruption conference у вівторок.

Він наголосив, що "вирішення власних політичних завдань під гаслом боротьби з корупцією - це є політична корупція" .

"Що таке політична корупція? Коли у вищих кабінетах влади робляться багатогодинні наради, де обговорюють, як атакувати того чи іншого мера, - це є політичною корупцією. Коли голова Державної фіскальної служби, яка підлягає розформуванню, обіцяють посаду голови нового органу бюро з економічної безпеки в обмін на масові обшуки в органах місцевої влади, це є політична корупція. Коли всупереч закону, всупереч волі киян, всупереч Конституції, намагаються призначити іншого голову КМДА - це також корупція, порушення закону", - зазначив Кличко.

Він пояснив, що з 2015 року департамент внутрішнього аудиту та контролю здійснив 385 перевірок.

"Усі матеріали, які ми зібрали, були передані правоохоронним органам. Чиновники, які були з підозрою в корупції, були звільнені. Роками ці документи лежали у правоохоронців, і нічого не відбувалося, і раптово про них згадали зараз, згадали і прийшли на комунальне підприємство (що обурює), у тих же самих справах, які ми викрили і передали правоохоронцям. У тих же самих справах, які ми надали, нас звинувачують", - додав мер.

Також він повідомив, що завдяки системі ProZorro Київ заощадив понад 9 млрд грн.