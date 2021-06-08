В Україні стартують продажі нового міського кросовера

В Україні стартують продажі нового міського кросовера

На автомобільному ринку з'явився новий міський кросовер-трендсеттер. В Україні стартують продажі нового кросовера HAVAL JOLION, який володіє смарт-конфігурацією, найдовшою в своєму класі колісною базою (2700 мм), а також одним з найбільш міцних кузовів в своєму класі (частка високоміцної сталі складає 73, повідомляє Autoconsulting.

У базовій версії Comfort c 1.5-літровим бензиновим двигуном і 6MТ модель можна придбати за ціною від 517 244 грн., при цьому при попередньому замовленні вигода становить 20 000 грн. Будучи одним з найдоступніших інтелектуальних кросоверів в своєму класі, HAVAL JOLION застосовує функції автономного водіння рівня L2, а також пропонує користувачеві найсучасніші технології комфорту і безпеки.

В Україні стартують продажі нового міського кросовера HAVAL JOLION - HAVAL
«HAVAL JOLION - концептуально нова модель GWM, орієнтована на молодих користувачів, які стежать за автомобільної модою і цінують інноваційні технології. Даний SUV має всі переваги для того, щоб стати молодіжним мейнстрімом. Серед них - модний дизайн, технологічний кокпіт, а також інтелектуальне водіння. - розповідає Борис Ткаленко, директор компанії-імпортера автомобілів HAVAL і Great Wall в Україні. Реалізуючи новітні системи допомоги водієві, HAVAL JOLION є справжнім міським кроссовером-трендсетером, який створює інноваційний досвід автономного водіння рівня L2».
В Україні стартують продажі нового міського кросовера HAVAL JOLION - HAVAL

Яскравий і авангардний, HAVAL JOLION володіє класним зовнішнім виглядом, який створює гарний настрій і змінює життя на краще. Стильні 18-дюймові легкосплавні диски, LED-оптика головного світла, динамічна бічна лінія, спортивна посадка - в цей автомобіль неможливо не закохатися з першого погляду. Опинившись за кермом JOLION, Ви відкриєте для себе світ майбутнього, наповнений найсучаснішими технологіями, такими як проекційний дисплей W-HUD, бездротова зарядка, 12.3-дюймовий екран мультимедійної системи, підтримка Apple Carplay і Android Auto і 7-дюймовий екран цифровий панелі приладів. Завдяки довгій колісній базі 2700 мм JOLION забезпечує комфортабельне внутрішній простір з ергономічними сидіннями, безліччю місця для зберігання речей, виходами USB, а також великим багажним відділенням для різних круїзних цілей.

В Україні стартують продажі нового міського кросовера HAVAL JOLION - HAVAL

Модель створена на новітній високоінтелектуальної модульній платформі LEMON, яка завдяки полегшеному вазі забезпечує поліпшену маневреність, більш високий рівень безпеки та комфорту. Головною особливістю новинки є смарт-конфігурація. Об'єднати камеру кругового огляду 360, автоматичний паркінг, адаптивний круїз-контроль, систему утримання в центрі смуги руху, а також систему допомоги при русі в пробці, JOLION пропонує користувачеві новий досвід автономного водіння рівня L2. Застосовуючи безліч інноваційних систем активного захисту таких, як система екстреного гальмування (AEB), система контролю дистанції попереду (FCW), система попередження зіткнення і перешкоди ззаду (RCW), моніторинг сліпих зон, інтелектуальне управління в поворотах і система розпізнавання дорожніх знаків (TSR) , JOLION встановлює новий тренд інтелектуальної безпеки в своєму класі.

В Україні стартують продажі нового міського кросовера HAVAL JOLION - HAVAL

В Україні автомобіль пропонується в 4-х комплектаціях, з переднім або повним приводом, 1.5-літровим бензиновим двигуном (143 к.с.) в парі з 6МТ або 7-ступінчастою трансмісією 7DCT мокрого типу з подвійним зчепленням на вибір. Гарантія на автомобіль складає 5 років або 100 000 км пробігу.

В Україні стартують продажі нового міського кросовера HAVAL JOLION - HAVAL

Новини

analytics