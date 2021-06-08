В Україні стартують продажі нового міського кросовера

На автомобільному ринку з'явився новий міський кросовер-трендсеттер. В Україні стартують продажі нового кросовера HAVAL JOLION, який володіє смарт-конфігурацією, найдовшою в своєму класі колісною базою (2700 мм), а також одним з найбільш міцних кузовів в своєму класі (частка високоміцної сталі складає 73, повідомляє Autoconsulting.

У базовій версії Comfort c 1.5-літровим бензиновим двигуном і 6MТ модель можна придбати за ціною від 517 244 грн., при цьому при попередньому замовленні вигода становить 20 000 грн. Будучи одним з найдоступніших інтелектуальних кросоверів в своєму класі, HAVAL JOLION застосовує функції автономного водіння рівня L2, а також пропонує користувачеві найсучасніші технології комфорту і безпеки.

«HAVAL JOLION - концептуально нова модель GWM, орієнтована на молодих користувачів, які стежать за автомобільної модою і цінують інноваційні технології. Даний SUV має всі переваги для того, щоб стати молодіжним мейнстрімом. Серед них - модний дизайн, технологічний кокпіт, а також інтелектуальне водіння. - розповідає Борис Ткаленко, директор компанії-імпортера автомобілів HAVAL і Great Wall в Україні. Реалізуючи новітні системи допомоги водієві, HAVAL JOLION є справжнім міським кроссовером-трендсетером, який створює інноваційний досвід автономного водіння рівня L2».

Яскравий і авангардний, HAVAL JOLION володіє класним зовнішнім виглядом, який створює гарний настрій і змінює життя на краще. Стильні 18-дюймові легкосплавні диски, LED-оптика головного світла, динамічна бічна лінія, спортивна посадка - в цей автомобіль неможливо не закохатися з першого погляду. Опинившись за кермом JOLION, Ви відкриєте для себе світ майбутнього, наповнений найсучаснішими технологіями, такими як проекційний дисплей W-HUD, бездротова зарядка, 12.3-дюймовий екран мультимедійної системи, підтримка Apple Carplay і Android Auto і 7-дюймовий екран цифровий панелі приладів. Завдяки довгій колісній базі 2700 мм JOLION забезпечує комфортабельне внутрішній простір з ергономічними сидіннями, безліччю місця для зберігання речей, виходами USB, а також великим багажним відділенням для різних круїзних цілей.

Модель створена на новітній високоінтелектуальної модульній платформі LEMON, яка завдяки полегшеному вазі забезпечує поліпшену маневреність, більш високий рівень безпеки та комфорту. Головною особливістю новинки є смарт-конфігурація. Об'єднати камеру кругового огляду 360, автоматичний паркінг, адаптивний круїз-контроль, систему утримання в центрі смуги руху, а також систему допомоги при русі в пробці, JOLION пропонує користувачеві новий досвід автономного водіння рівня L2. Застосовуючи безліч інноваційних систем активного захисту таких, як система екстреного гальмування (AEB), система контролю дистанції попереду (FCW), система попередження зіткнення і перешкоди ззаду (RCW), моніторинг сліпих зон, інтелектуальне управління в поворотах і система розпізнавання дорожніх знаків (TSR) , JOLION встановлює новий тренд інтелектуальної безпеки в своєму класі.

В Україні автомобіль пропонується в 4-х комплектаціях, з переднім або повним приводом, 1.5-літровим бензиновим двигуном (143 к.с.) в парі з 6МТ або 7-ступінчастою трансмісією 7DCT мокрого типу з подвійним зчепленням на вибір. Гарантія на автомобіль складає 5 років або 100 000 км пробігу.