Венецианская комиссия раскритиковала планы ВР касательно судебной реформы

Венеційська комісія вважає, що підготовлені Верховною Радою зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", у разі їхнього ухвалення, вб’ють судову реформу, повідомляє Европейская правда.

Букіккіо наголосив, що Україна має якнайшвидше перезапустити органи судівського самоврядування, але при цьому важливо не покладатися на старі органи, які себе скомпрометували.

"Перестворення Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС – термінова задача. Ми підтримуємо пропозицію створити змішаний національно-міжнародний орган – конкурсну комісію для відбору нових членів ВККС. Метод створення цієї конкурсної комісії має бути наближеним до моделі, що довела успіх при створенні Вищого антикорупційного суду" , - додав він.

"І я наголошу, що ВККС не має бути пов’язана з Вищою радою правосуддя (ВРП) – доки остання не буде реформована і не пройде відбір. На жаль, закон 3711-д у тому вигляді, що схвалений до другого читання, не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, ми його н підтримуємо" , - підкреслив президент Венеційської комісії.

Створення нової ВРП за прозорою процедурою, що відсіє не доброчесних суддів, Букіккіо назвав критично важливим.