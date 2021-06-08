Лікар назвал несподівану причину безсоння

Деякі люди бувають так стурбовані своїм раціоном, що зовсім забувають про інші умови здорового способу життя. Але при цьому дивуються, чому їм не вдається отримати бажані результати по самопочуттю, повідомляє РБК-Украина.

Крім харчування, велику увагу потрібно приділяти антистресовим практикам і якості сну. Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.

Можливості людини не безмежні. Все, що ми витрачаємо на розумову діяльність, фізичну активність, з'ясування відносин, має заповнюватися. Що допомагає вирішити вам цю проблему?

1-2 чашки кави,

шоколадний батончик,

вечірній серіал, який закінчується за північ?

Кофеїн та інші енергетики ще більше збільшують рівень стресу. Стрес - ніч без сну - важке пробудження - розбитий стан - стрес і так по колу.

Щоб побороти недосипання, вибір падає на найшвидший і доступний варіант - їжу. Сучасний маркетинг побудований так, що їжа своїм виглядом, ароматом і різноманіттям, викликає у людини позитивні емоції. Нічний графік роботи, особливо після 30 років, руйнує гормональне здоров'я і самопочуття в цілому. Особливо у жінок.

Сон, як у немовляти: ендокринолог розповіла, під які звуки корисно засипати

Вже після двох ночей без сну, рівень лептину знижується, а греліну - прагне вгору. При цьому відчуття голоду і апетит ростуть слідом за ним. Імовірність ожиріння збільшується на 9% з кожною годиною зменшення середньої тривалості сну тривалістю 7 годин.

Є багато антистресових практик, але починати потрібно з нормалізації сну. Це найдоступніший, безкоштовний, але дуже важливий інструмент. Проаналізуйте дні, коли ви переїдали й зривалися на солодке. Як ви спали напередодні? Помічали, що попрацювавши в нічну зміну, на наступний день їсте більше звичайного? Міняйте свій графік поступово - і сон налагодиться.