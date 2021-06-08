Вірастюк продав сімейний автомобіль: що за машина

Член партії "Слуга народу", актор та важкоатлет Василь Вірастюк продав свій сімейний мінівен Toyota Sienna. На вторинному ринку середня ціна на таку модель близько 48 000 доларів, що в еквіваленті понад 1 300 000 гривень, повідомляє Обозреватель.

Про продаж він написав на своїй сторінці у Facebook﻿. У коментарях Вірастюк розповів, що машина була "комфортна, надійна і особливо не вибаглива (якщо свіжа)".

Василь Вірастюк продав свою Toyota Sienna. Джерело: Василь Вірастюк

Він зазначив, що в нього вже склалася традиція щоразу під час продажу авто робити відповідне фото. Раніше він продав позашляховик Cadillac та ще один мінівен Mercedes-Benz Viano.

"Склалась така традиція, щоразу, як продаю свій б/в автомобіль, роблю фото. Тепер черга мого сімейного Toyota Sienna. Нехай вірою і правдою служить, буде надійним другом і приносить радість і іншій щасливій родині" , – написав Вірастюк.

Раніше важкоатлет продав позашляховик Cadillac ​​​​​​. Джерело: Василь Вірастюк

Мінівен Mercedes-Benz Viano, який також був у Вірастюка. Джерело: Василь Вірастюк

Також він розповів, що шукає нове авто. Спортсмен хоче придбати собі велике, вживане авто американського або японського виробництва і вже торгувався за декілька машин із США.