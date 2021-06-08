У Житомирській області невідомий обстріляв приватний будинок, є жертви

Вночі 8 червня в одному з сіл на території Коростишівської громади Житомирського району невідомий стріляв у подружжя, в результаті отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Близько 00:30 в поліцію надійшло повідомлення від жительки с.Грубское про стрілянину ... Попередньо встановлено, що 8 червня, близько 00:25, невідомий зовні через вікно стріляв в кімнату приватного будинку. На той момент там знаходилися чоловік і жінка, відпочивали. Від отриманих травм загинула людина, 1974 року народження. Його дружина, 1982 року народження, отримала вогнепальні поранення і без свідомості доставлена в реанімаційне відділення лікарні ", - повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Відзначається, що під час події в іншій кімнаті будинку також перебувала 12-річна донька подружжя. Дитина поранень не отримав.

Поліцейські встановлюють причетних осіб та їх місцезнаходження.

Кримінальне провадження розпочато за ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.