Чи готові українці підтримати балотування Зеленського на другий термін

Чи готові українці підтримати балотування Зеленського на другий термін

Понад 50% громадян України не підтримують ідею про балотування чинного президента Володимира Зеленського на другий термін, повідомляє Деловая столица.

Респондентам ставилося запитання, чи підтримують вони балотування Зеленського на другий термін. При цьому 37% респондентів підтримують балотування на другий термін, не підтримують – 54,5%.

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Дослідження проводив КМІС 27 травня — 1 червня методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI). Було опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Похибка не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%, 1,1% — для показників, близьких до 5%.

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