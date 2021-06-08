Ребров офіційно представлений в якості головного тренера

Клуб "Аль-Айн" з Об'єднаних Арабських Еміратів провів презентацію українського тренера Сергія Реброва, про призначення якого було оголошено 6 червня, повідомляє УНИАН.

Про це пише офіційний сайт﻿ "Аль-Айна".

Спортивний директор клубу з ОАЕ Девід Платт підкреслив:

"Ми дуже раді вітати Сергія в "Аль-Айні". Він проявив великий ентузіазм на етапі переговорів. Сергій не тільки володіє величезним досвідом світового рівня, а й після переходу на тренерську роботу вже довів, що є переможцем і як тренер. Він виграв безліч титулів, і ми впевнені, що у нього є ДНК, необхідна для роботи головним тренером "Аль-Айна".

"Ми сподіваємося, що Ребров зіграє величезну роль в просуванні клубу вперед" , - додав Платт.

фото twitter.com/alainfcae

У минулому сезоні "Аль-Айн" фінішував на 6-му місці в чемпіонаті ОАЕ. Клуб є 13-разовим чемпіоном країни.

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