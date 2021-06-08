Ребров офіційно представлений в якості головного тренера
Клуб "Аль-Айн" з Об'єднаних Арабських Еміратів провів презентацію українського тренера Сергія Реброва, про призначення якого було оголошено 6 червня, повідомляє УНИАН.
Про це пише офіційний сайт "Аль-Айна".
Спортивний директор клубу з ОАЕ Девід Платт підкреслив:
"Ми дуже раді вітати Сергія в "Аль-Айні". Він проявив великий ентузіазм на етапі переговорів. Сергій не тільки володіє величезним досвідом світового рівня, а й після переходу на тренерську роботу вже довів, що є переможцем і як тренер. Він виграв безліч титулів, і ми впевнені, що у нього є ДНК, необхідна для роботи головним тренером "Аль-Айна".
"Ми сподіваємося, що Ребров зіграє величезну роль в просуванні клубу вперед", - додав Платт.
У минулому сезоні "Аль-Айн" фінішував на 6-му місці в чемпіонаті ОАЕ. Клуб є 13-разовим чемпіоном країни.
Сергій Ребров: кар'єра і досягнення
- Ребров раніше очолював київське "Динамо", "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".
- "Динамо" він двічі приводив до перемог у чемпіонаті України та Кубку України, а також виграв один Суперкубок країни. Під керівництвом Реброва в сезоні 2015-2016 "Динамо" вперше з часів Валерія Лобановського вийшло в плей-офф Ліги чемпіонів.
- "Аль-Ахлі" Ребров привів до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії, після чого покинув команду.
- З "Ференцварошем" за три сезони український тренер тричі виграв чемпіонат Угорщини, а в сезоні 2020-2021 вперше за 25 років вивів угорський клуб в груповий етап Ліги чемпіонів.
- У 2020 році Ребров був визнаний в угорському клубі тренером десятиліття. Крім того, його назвали найкращим футбольним тренером сезону 2020-2021 в Угорщині.