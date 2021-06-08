Renault розповіла про попит на популярний Duster

Кросовер Duster святкує комерційний успіх: як розповіли в концерні Рено, днями на найголовніший ринок Європи - Німеччина - отримав двохсоттисячний за рахунком екземпляр бюджетного кросовера, повідомляє АвтоПортал.

З нагоди такої важливої віхи в історії моделі французи розповіли про попит на Дастер в усьому світі.

Виробництво Рено Дастер

Двохсоттисячний Дастер для Німеччини був випущений на заводі Dacia Mioveni в Румунії: це ж підприємство недавно відсвяткувало випуск двохмільйонного Duster. Як підкреслили в Renault Group, 93% випущених на цьому майданчику кросів мали логотипи Dacia, інші ж - Renault. До речі, ці 7% ставляться і до України: в нашій країні Дастер продається саме під лого материнської компанії.

Завод Dacia Mioveni щодня випускає близько 930 Дастера, 90% з яких йдуть на експорт, інші ж призначені для внутрішнього ринку. Постачають машину з Румунії в 44 країни.

Але повернемося до більш свіжим даними, які присвячені більше розкриттю глобального аспекту.

Вперше Дастер з'явився на ринку (в тому числі, німецькою) в 2010 році, в 2017-му вийшло вже друге покоління моделі. З тих пір по всій планеті було реалізовано 1,9 млн таких кросоверів.

У 2011, через рік після виходу Dacia Duster для Європи, цей же автомобіль дебютував під маркою Renault. Таку версію продають не тільки в Україні, але і країнах Латинської Америки і Африки, а також в Росії та Індії.

Зараз популярний SUV представлений в 100 країнах світу. Крім Румунії, він також випускається в Бразилії, Колумбії, Росії та Індії.

Duster 2 021

Щоб закріпити сильні позиції на ринку, Renault/Dacia готують оновлену версію Дастера другого покоління - її покажуть вже 22 червня, а в продаж запустять восени. Крім візуальних змін (підретушована решітка радіатора, бампери, інша передня і задня оптика, а також нові легкосплавні диски) оновлений Дастер отримає більш широку колірну гамму (варіантів забарвлення кузова), модернізований інтер'єр (нова інформаційно-розважальна система, поліпшені матеріали обробки), а також з більш багатий вибір версій. А саме, в лінійці специфікацій пророкують появу бензинового повнопривідного варіанту (з двигуном TCe150). Зараз же з системою 4х4 можна купити лише дизельний Дастер.