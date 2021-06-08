У натуральному соці виявили «ключ до довголіття»

Основу раціону повинні складати овочі та фрукти, але іноді корисніше пити соки на основі цих продуктів. ﻿Сік з гарбуза містить вітамін C, вітамін E, калій, біотин, різні амінокислоти, бета-каротин, вітаміни сімейства B, кальцій, магній, залізо і натуральні цукри, повідомляє Коментарі.

Експерти рекомендують особливу увагу звернути на гарбузовий сік, тому що в ньому знайшли "ключ до довголіття".

Серце

У складі гарбузового соку є потужні антиоксидантні речовини, які покращують роботу серцево-судинної системи, зменшуючи відкладення "шкідливого" холестерину. Такий сік має здатність знижувати артеріальний тиск, запобігаючи розвитку серцевих проблем.

Травлення

В цьому напої є багато харчових волокон, які стимулюють травну систему. Клітковина допомагає нормалізувати баланс мікрофлори кишківника.

Лікує нудоту

Вагітним жінкам він допомагає від нудоти. Ранкове нездужання в той чи інший момент вражає майже всіх вагітних жінок, але гарбузовий сік може швидко заспокоїти шлунок, відновити баланс кислоти та заспокоїти нерви.

Запалення

Деякі з активних інгредієнтів гарбузового соку мають протівоартрітним дією, що означає, що вони можуть зменшити запалення, набряк і біль, пов'язані з артритом.

Імунітет

У гарбузовому соку міститься багато вітаміну С, який необхідний нашому організму для зміцнення імунної системи. Цей вітамін діє як антиоксидант. Згідно з науковими дослідженнями, він знижує окислювальний стрес.

Детоксикація

Напій на основі гарбуза також покращує роботу нирок і печінки. Він стимулює детоксикацію — виводить з організму токсини, шлаки та небезпечні речовини.

Дослідники рекомендують людям, які страждають на ревматоїдний артрит, випивати щоранку по 1 склянці цього напою.