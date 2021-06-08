Суд заборонив накладати арешт на кошти УЗ в банках

Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву "Укрзалізниці" про забезпечення позову і зупинив дію постанови Державної виконавчої служби від 6 травня 2021 року про арешт коштів УЗ, повідомляє Finbalance.

Суд також заборонив "будь-яким банківським та фінансовим установам вчиняти дії, направлені на блокування (арешт) грошових коштів АТ "Українська залізниця", та виконання постанови Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції від 6 травня 2021 року про арешт коштів боржника, винесеної в рамках виконавчого провадження №65323614, що входить до складу зведеного виконавчого провадження №65365075".

"Ухвала підлягає негайному виконанню згідно з ч. 1 статті 156 КАС України" , - додали в суді.

Згідно з рішенням суду, з метою захисту інтересів УЗ "слід вжити заходів до забезпечення позовної заяви, які полягають в зупиненні дії постанов від 6 травня 2021 року про арешт коштів та стягнення виконавчого збору, а також заборонити банківським установам виконувати постанову про арешт коштів АТ "Українська залізниця" від 6 травня 2021 року".

За даними ДВС, поточний статус відповідного виконавчого провадження №65323614 - "зупинено".