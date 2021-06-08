Fisker представила проект екологічно чистого транспорту

Американська компанія Fisker поділилася інформацією про свій проект PEAR – Personal Electric Automotive Revolution – концепції створення екологічно чистого транспортного засобу. Проект передбачає повністю нейтральне виробництво на всіх стадіях, повідомляє Обозреватель.

За словами невиправного романтика Хенріка Фіскера, до 2027 року компанія представить виробничий комплекс з випуску екологічно чистих автомобілів.

Хенрік Фіскер представив свою програму PEAR. Джерело: fiskerinc.com

Головна відмінність концепції PEAR полягає в тому, що всі фази, від початкового ескізу до утилізації автомобіля, не повинні завдавати жодної шкоди довкіллю. Що стосується електромобіля Fisker Ocean, то його продажу знову відклали, цього разу до листопада 2022 року.

У компанії заявили, що у майбутньому електромобілі будуть використовуватися перероблені матеріали та відновлені деталі. Він буде проводитися на заводі, який працює виключно на поновлюваних джерелах енергії. Також компанія буде забезпечувати утилізацію відходів після закінчення терміну служби, та має намір використовувати загальнодоступні зарядні станції, які працюють на 100% відновлюваної енергії.

Продажі Fisker Ocean відклали до листопада 2022 року. Джерело: fiskerinc.com

Електромобіль PEAR буде випускатися у США. Він отримає легку платформу FP28, яка буде використовувати мінімальне число компонентів. Це дозволить знизити собівартість електромобіля. За попередніми оцінками ціна буде стартувати з $30 тисяч без урахування державної підтримки, а виробництво повинне початися у четвертому кварталі 2023 року.