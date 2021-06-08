У Києві на День Незалежності планують артилерійський салют

Кабінет Міністрів затвердив план заходів із підготовки та святкування Дня Прапора та 30-ї річниці незалежності України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, до Дня Державного Прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття Державного Прапора України за участю президента, керівників органів державної влади в Києві та населених пунктах, де реалізовано проект "Найбільший державний прапор України", а також у дипломатичних установах за кордоном.

До Дня Незалежності, 24 серпня, передбачено проведення: урочистого засідання Верховної Ради, урочистого концерту та параду військ на вул. Хрещатик і майдані Незалежності (з прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки та оборони і збройних сил країн-партнерів), артилерійського салюту на Трухановому острові в столиці України.

Також у Києві (Михайлівська площа і Володимирський проїзд) буде організовано статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки сил безпеки та оборони.

Крім того, буде організовано урочисте проходження катерів і проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки на річці Дніпро (Київський річковий вокзал, Труханів острів).

В Одесі на зовнішньому рейді морського порту (мис Малий фонтан і Морський вокзал) відбудеться урочисте проходження бойових кораблів і суден, а також проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння і військової техніки.

Крім того, 23 серпня відбудеться установчий саміт "Кримської платформи", а також перший форум соціально-гуманітарного напряму "Саміт перших леді і джентльменів" на території Національного заповідника "Софія Київська".

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, з урахуванням вимог законодавства із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.