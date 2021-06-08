Глава держави Володимир Зеленський прибув до Кривого Рогу рейсовим літаком в рамках робочого візиту до Дніпропетровської області. Це перший політ, який здійснила авіакомпанія WindRose по маршруту Київ - Кривий Ріг, повідомляє Вести.

Відсьогодні почнуться регулярні рейси бортів авіакомпанії з цього маршруту.

"Сьогодні відкриваються рейси українських авіакомпаній до Кривого Рогу, куди давно не літали літаки", - сказав Володимир Зеленський.

Відзначимо, раніше були відкриті регулярні авіарейси до Чернівців та Ужгорода.