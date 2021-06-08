Україна найдоступніша країна для подорожей на автомобілі

Україна очолила рейтинг туристичної пошукової системи як найдоступніша країна для подорожей на авто, повідомляє УНИАН.

В процесі дослідження були проаналізовані 31 країна Європи за шістьма категоріями: погода, безпека та інфраструктура, ціни, трафік і навколишнє середовище, прокат авто, природа та пам'ятки.

Рейтинг був складений на основі 17 різних факторів.

Так, Україна посіла перше місце в рейтингу країн з найдоступнішими цінами. Виявилося, що в Україні доступні ціни на паливо, житло та паркування.

У цій категорії слідом за Україною йдуть Литва, Росія, Польща та Румунія. Разом з тим Україна має найвищий показник завантаженості доріг - 44%.

Найменший цей показник у Португалії та Словенії - по 17%. Також в Україні найнижчий показник якості доріг - 2,4, тоді як Швейцарія має 6,3 (де 1 - це низька якість доріг, а 7 - висока).

В цілому, кращою країною для автомобільної поїздки в Європі стала Португалія, яка отримала високі оцінки за якість доріг, привабливість природи та кількість пам'яток, а також ціни на оренду авто і майже відсутність заторів на дорозі.

Другою стала Іспанія. А третє місце дісталося Люксембургу завдяки його дивовижній природі та пам'яткам. Також там прийнятні ціни на прокат авто, проживання та пальне, безкоштовні дороги.