Україну визнали найдоступнішою країною для подорожей на автомобілі

Україну визнали найдоступнішою країною для подорожей на автомобілі

Україна очолила рейтинг туристичної пошукової системи як найдоступніша країна для подорожей на авто, повідомляє УНИАН.

В процесі дослідження були проаналізовані 31 країна Європи за шістьма категоріями: погода, безпека та інфраструктура, ціни, трафік і навколишнє середовище, прокат авто, природа та пам'ятки, відзначається на сайті Momondo.

Рейтинг був складений на основі 17 різних факторів.

Так, Україна посіла перше місце в рейтингу країн з найдоступнішими цінами. Виявилося, що в Україні доступні ціни на паливо, житло та паркування.

У цій категорії слідом за Україною йдуть Литва, Росія, Польща та Румунія. Разом з тим Україна має найвищий показник завантаженості доріг - 44%.

Найменший цей показник у Португалії та Словенії - по 17%. Також в Україні найнижчий показник якості доріг - 2,4, тоді як Швейцарія має 6,3 (де 1 - це низька якість доріг, а 7 - висока).

В цілому, кращою країною для автомобільної поїздки в Європі стала Португалія, яка отримала високі оцінки за якість доріг, привабливість природи та кількість пам'яток, а також ціни на оренду авто і майже відсутність заторів на дорозі.

Другою стала Іспанія. А третє місце дісталося Люксембургу завдяки його дивовижній природі та пам'яткам. Також там прийнятні ціни на прокат авто, проживання та пальне, безкоштовні дороги.

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