Гончаренко: Україна повинна порушити кримінальну справу проти Лукашенка
Політик Олексій Гончаренко вважає, що Україна повинна відкрити кримінальне провадження проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це він заявив у себе в Телеграм-каналі .
Він нагадав, що представники "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту засновника каналу NEXTA Романа Протасевича.
"Терористи загрожують йому розстрілом за участь у війні на боці України! У разі, якщо божевільний диктатор Лукашенко допустить терористів до Протасевича, або ще гірше, дозволить екстрадувати на окуповані території, це де-факто означатиме визнання терористів", - вважає Гончаренко.
На його думку, українська влада повинна відреагувати на подібне
"максимально жорстко":
- повним припиненням будь-яких дипломатичних відносин з режимом Лукашенка, крім питань політв'язнів і біженців;
- порушенням кримінальної справи проти Лукашенка за співпрацю з терористами;
- підготовкою до абсолютного припинення торгово-економічних відносин (до повної блокади Білорусії).
Гончаренко зазначив, що члени міжфракційного об'єднання "За демократичну Білорусь" уже майже рік весь час говорять про те, що
"з Лукашенком час припиняти ігри".
"Він кривавий диктатор, який несе небезпеку не тільки власному народу, а й нам і всьому цивілізованому світу. Далі тягнути нікуди. Потрібні жорсткі дії! Слава Україні! Живе Білорусь!" - підсумував політик.