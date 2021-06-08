Гончаренко: Україна повинна порушити кримінальну справу проти Лукашенка

Політик Олексій Гончаренко вважає, що Україна повинна відкрити кримінальне провадження проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це він заявив у себе в Телеграм-каналі .

Він нагадав, що представники "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту засновника каналу NEXTA Романа Протасевича.

"Терористи загрожують йому розстрілом за участь у війні на боці України! У разі, якщо божевільний диктатор Лукашенко допустить терористів до Протасевича, або ще гірше, дозволить екстрадувати на окуповані території, це де-факто означатиме визнання терористів", - вважає Гончаренко.

На його думку, українська влада повинна відреагувати на подібне "максимально жорстко":

повним припиненням будь-яких дипломатичних відносин з режимом Лукашенка, крім питань політв'язнів і біженців;

порушенням кримінальної справи проти Лукашенка за співпрацю з терористами;

підготовкою до абсолютного припинення торгово-економічних відносин (до повної блокади Білорусії).

Гончаренко зазначив, що члени міжфракційного об'єднання "За демократичну Білорусь" уже майже рік весь час говорять про те, що "з Лукашенком час припиняти ігри".