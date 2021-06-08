Клоун ніколи б не оголосив війну – Арестович про Зеленського

Речник української делегації в ТКГ і радник глави Офісу президента Олексій Арестович поділився своїми думками про діяльність президента України, Володимира Зеленського, повідомляє Телеграф.

На його думку, ті "хто називають Зеленського клоуном, дуже сильно помиляються в своєму судженні".

"Справа в тому, що це вже зрозуміли в Росії і через рік приблизно остаточно зрозуміє Захід і наша внутрішня опозиція. Клоун ніколи не оголосить війну одночасно олігархам, одночасно контрабандистам, одночасно "злодіям в законі" і одночасно Путіну.

Це треба яйця мати, розумієте? Він здатний на вчинки. За моїми оцінками він перейшов уже червону лінію, за якою неповернення, тому що він такій кількості людей перейшов їх інтереси, що мова вже може піти про фізичну ліквідацію, якщо не зараз, то потім. Тому що ті люди не прощають таких речей. Він же не все життя буде президентом, правильно? І як його не охороняй, треба буде ховати сім'ю, батьків. Ви думаєте, він цього не розуміє"?, - говорить Арестович.

Спікер ТКГ також додав, що "Зеленський пішов на це все заради України". На думку Арестович, президент реально хоче поміняти країну.

"Він дуже сміливий, рішучий чоловік. Він людина глибоко порядна, він вважав, що договори треба виконувати і нормальні люди не воюють, а домовляються. Це означає лише одне - якщо його обдурити в цих добрих почуттях, то більш злішим він стане. Дуже скоро і Захід, і внутрішня опозиція зрозуміють, що клоун тут хто завгодно, але тільки не Зеленський", - зазначив політик.