У Польщі хочуть зустрітися з Байденом раніше Путіна через "СП-2"

Польща наполягає на проведенні консультацій між своїми високопоставленими чиновниками і американським президентом Джо Байденом через занепокоєння, пов'язаного з газопроводом "Північний потік-2, повідомляє Лента.Ру.

Побачитися з Байденом планують раніше, ніж це зробить російський президент Володимир Путін на саміті 16 червня. За словами джерел, у Варшаві незадоволені тим, що американський лідер фактично знехтував консультаціями з партнерами з Європи. Зокрема, Польща вважає важливим обговорити "Північний потік-2".

"Американський президент не попередив ні Польщу, ні Україну про те, що більше не має наміру блокувати будівництво газопроводу. Але можливостей для консультацій було багато", - йдеться в повідомленні.

Побоювання Польщі з приводу того, що завершення проєкту загрожує Євросоюзу, звучали ще в травні. У республіці побоюються, що після запуску газопроводу Німеччина потрапить в залежність від російських поставок газу, що призведе до впливу Росії на політику і економіку ЄС.